Thúc thủ 0-2 trước Thái Lan, tuyển Việt Nam hết cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. HLV Kim Sang Sik nhận trách nhiệm về thất bại này, ông nói: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Các cầu thủ của chúng tôi nỗ lực hết mình ở trận đấu này.

Tôi xây dựng các phương án chiến thuật khác nhau cho 2 hiệp, nhưng kết quả cuối cùng không như mong muốn. Dù thua nhưng giải đấu chưa kết thúc. Toàn đội tiếp tục chuẩn bị cho trận gặp Pakistan sắp tới".

HLV Kim Sang Sik nhận trách nhiệm về mình. Ảnh: VFF

Đánh giá về trận đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi gặp nhiều khó khăn ở hiệp 1, đặc biệt là khu vực giữa sân. Tôi điều chỉnh nhân sự và chiến thuật ở hàng tiền vệ, sau đó các cầu thủ thi đấu tốt hơn và thực hiện đúng chỉ đạo của tôi. Sang hiệp 2, Thái Lan bộc lộ sơ hở, vì thế tuyển Việt Nam thay đổi cách tiếp cận, với việc hàng công tạo nhiều sức ép với đối thủ.

Tuy nhiên, chúng tôi không ghi được bàn thắng. Tôi buồn về điều đó. Với tư cách là HLV trưởng, kết quả này là trách nhiệm của tôi".

Một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của tuyển Việt Nam được HLV Kim Sang Sik chỉ ra là vắng Xuân Son, ông nói: "Nếu có cậu ấy, thì biết đâu hôm nay chúng tôi có thể ghi bàn. Nhưng đó chỉ là khả năng, bóng đá là vậy.

Khi thiếu vắng Xuân Son, tôi vẫn phải thận trọng, nhưng các cầu thủ khác cũng đều rất quan trọng và họ đang nỗ lực hết mình".

Tuyển Việt Nam tiếp tục hướng tới trận gặp Pakistan. Ảnh: V.A

Đánh giá về Thái Lan, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Tại giải này, Thái Lan và đội khác đều có lực lượng rất mạnh. Riêng Thái Lan có được đội hình chất lượng hơn so với ASEAN Cup. Còn chúng tôi có nhiều sự thay đổi, và sự chuẩn bị không tốt bằng đối thủ".

"Chúng tôi vẫn còn một trận đấu với Pakistan. Điều toàn đội phải làm là cố gắng hết sức. Các cầu thủ đã cống hiến tất cả cho đội bóng. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục hướng tới những trận đấu tiếp theo với sự chuẩn bị tốt nhất", HLV Kim Sang Sik chốt lại.

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