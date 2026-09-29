Phút 37 trận Việt Nam vs Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026, Tài Lộc dứt điểm tinh tế tung lưới Thái Lan nhưng VAR với góc quay không rõ ràng của nhà đài đã hủy bàn thắng của tuyển Việt Nam.
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Ghi bàn:
Thái Lan: Sarach Yooyen (10')
Đội hình xuất phát Việt Nam vs Thái Lan
Việt Nam: Patrik Lê Giang; Adou Minh, Việt Anh, Ngọc Bảo; Tiến Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Thành Long, Tuấn Tài; Đình Bắc, Tài Lộc.
Thái Lan: Anuin Saranon; Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Peeradol Chamrasamee, Supachai Chaided, Nicholas Mickelson, Kritsada Kamam, Chanathip, Suphanan Bureerat.
Thái Lan và Việt Nam tạo nên trận đại chiến đáng chờ đợi tại FIFA ASEAN Cup 2026. Cả hai đội đều hướng tới chiến thắng để tạo lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.
Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Thái Lan - Minh Khoa bấm bóng tinh tế cho Tài Lộc thực hiện pha dứt điểm đánh bại thủ môn Anuin Saranon tung lưới Thái Lan. Đáng tiếc là VAR vào cuộc xác định đã có lỗi việt vị.
Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng bóng đá FIFA ASEAN Cup 2026.
Link xem trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Thái Lan, thuộc lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, sân Si Jalak Harupat, Bandung, lúc 19h30 hôm nay 29/9.