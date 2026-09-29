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Ghi bàn:

Thái Lan: Sarach Yooyen (10')

Đội hình xuất phát Việt Nam vs Thái Lan

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Adou Minh, Việt Anh, Ngọc Bảo; Tiến Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Thành Long, Tuấn Tài; Đình Bắc, Tài Lộc.

Thái Lan: Anuin Saranon; Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Peeradol Chamrasamee, Supachai Chaided, Nicholas Mickelson, Kritsada Kamam, Chanathip, Suphanan Bureerat.