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Indonesia phải chờ đến 16 phút cuối mới khuất phục được Timor Leste với chiến thắng 3-0 ở lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026.

Dù Jackson Fowler nhận thẻ đỏ từ phút 21, Timor Leste vẫn phòng ngự đầy quả cảm, khiến Indonesia bế tắc trong phần lớn thời gian trận đấu. Thậm chí đầu hiệp hai, đội chủ nhà (mượn sân Thái Lan) còn tạo ra một số pha phản công nguy hiểm nhưng không thể tận dụng.

Bước ngoặt đến ở phút 74 khi Shane Pattynama vào sân và dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số sau pha phối hợp cùng Dony Pamungkas - cũng được vào sân từ ghế dự bị.

Chỉ 4 phút sau, Thom Haye khiến khán giả bùng nổ bằng cú đá phạt tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, gần như chấm dứt hy vọng có điểm của Timor Leste.

Đến phút 81, Mitchell Lee Baker khép lại chiến thắng bằng pha đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của Ragnar Oratmangoen.

Chiến thắng thứ hai liên tiếp giúp Indonesia có trọn vẹn 6 điểm, tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên đua vô địch ASEAN Cup 2026.

Trong khi đó, Timor Leste dù trắng tay sau ba lượt trận vẫn để lại nhiều dấu ấn nhờ tinh thần thi đấu kiên cường, chỉ chịu khuất phục trước sức ép quá lớn của đối thủ ở giai đoạn cuối trận.

Baker cũng tiếp tục gây chú ý khi nâng thành tích lên 4 bàn thắng sau hai lần ra sân tại giải - dù lần này anh không thực sự hiệu quả với 8 pha dứt điểm.

Bàn thắng: Pattynama 74', Thom Haye 78', Baker 81'.

Thẻ đỏ: Jackson Fowler 21'.

Đội hình xuất phát:

Timor Leste (5-3-2): Dylan Niski; Ryan Jom, Joao Varudo, Jackson Fowler, Liam Farrugia, Olagar Xavier; Claudio Osorio, Zenivio Mota, Tristan Arrarte; Zion Cruz, Joao Rangel.

Indonesia (3-2-4-1): Cahya Supriadi; Wahyu Prasetyo, Jordi Amat, Brian Fatari; Ivar Jenner, Marc Klok; Tim Geypens, Thom Haye, Rayhan Hannan, Eliano Reijnders; Mitchell Baker.