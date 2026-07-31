Việt Nam hướng tới chiến thắng trước Singapore tại ASEAN Cup 2026

Tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore lúc 20h00 ngày 31/7 tại bảng A ASEAN Cup 2026 với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Sau màn khởi đầu thuận lợi, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang hướng tới việc tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Đội bóng áo đỏ được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu cùng lợi thế sân nhà. Khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công đa dạng là những điểm mạnh giúp Việt Nam tự tin trước đối thủ.

Dù vậy, Singapore vẫn là thử thách không dễ vượt qua. Đội bóng này sở hữu lối chơi kỷ luật, nền tảng thể lực tốt và khả năng phòng ngự chắc chắn.

Một chiến thắng sẽ giúp tuyển Việt Nam củng cố vị trí tại bảng A, đồng thời tiếp thêm sự tự tin trong hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026. HLV Kim Sang Sik cùng các học trò được kỳ vọng sẽ tận dụng tốt lợi thế sân nhà để giành kết quả tích cực.



