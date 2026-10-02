HLV Nolberto Solano của Pakistan thừa nhận tuyển Việt Nam là đối thủ rất mạnh, còn Đình Bắc rất xuất sắc ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Dù thi đấu rất cố gắng, nhưng Pakistan vẫn phải chấp nhận trận thua tuyển Việt Nam 2-4, chính thức chia tay FIFA ASEAN Cup 2026. Đánh giá về trận đấu, HLV Nolberto Solano cho biết: "Hiệp 1 chúng tôi chơi tốt, gây áp lực với đối phương, bọc lót chặt chẽ và kiểm soát thế trận. Tuy nhiên sang hiệp 2, các cầu thủ xuống sức, hàng thủ lùi quá sâu, tạo ra nhiều khoảng trống cho tuyển Việt Nam ghi bàn".

HLV Nolberto Solano chỉ ra nguyên nhân khiến Pakistan thua tuyển Việt Nam. Ảnh: PFF

"Tất nhiên, chúng tôi cảm thấy thất vọng. Nhưng chúng tôi biết những vấn đề của mình, đặc biệt là tình trạng thể lực. Ở cấp độ thi đấu như thế này, một số cầu thủ chưa có được nền tảng thể lực đủ tốt. Đó là vấn đề mà chúng tôi cần phải giải quyết", HLV Nolberto Solano nói về nguyên nhân chính dẫn đến trận thua tuyển Việt Nam.

"Đây là trận đấu cuối cùng của tuyển Pakistan ở FIFA ASEAN Cup 2026. Các cầu thủ đã có trải nghiệm tuyệt vời. Tuyển Việt Nam rất mạnh. Chúng tôi cần rút kinh nghiệm từ những sai lầm", HLV Nolberto Solano nói.

Đình Bắc ghi 1 bàn, có 2 kiến tạo. Ảnh: V.A

Nhà cầm quân sinh năm 1974 dành lời khen cho Nguyễn Đình Bắc: "Cậu ấy rất giỏi. Sau khi vào sân, Đình Bắc gây rất nhiều khó khăn cho Pakistan ở cánh trái. Dù vậy, tôi không trách học trò".

"Pakistan đã có một giải đấu khá tốt. Chúng tôi không hài lòng khi không thể tiến vào trận chung kết, nhưng đây vẫn là một trải nghiệm tuyệt vời đối với toàn đội. Tôi rất vui khi được có mặt ở đây và hy vọng được tham dự những giải đấu chất lượng như này trong tương lai", thuyền trưởng tuyển Pakistan chốt lại.

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