Video Đình Bắc nâng tỷ số lên 3-1
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Tuyển Việt Nam có màn ngược dòng trước Pakistan ở lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Dù được đánh giá cao hơn, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik gặp nhiều khó khăn trong hiệp một.
Đội bóng áo đỏ chủ động kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nhưng Hai Long, Williams Minh Hoàng hay Hoàng Đức đều chưa thể tận dụng thành công. Trong lúc hàng công bế tắc, sai lầm ở hàng thủ khiến đội tuyển phải nhận bàn thua ở phút 32 sau pha dứt điểm của Hayyaan Khattak.
Sang hiệp hai, tuyển Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút 50, Hai Long xử lý khéo léo rồi ghi bàn gỡ hòa 1-1. Chỉ 7 phút sau, Hoàng Đức giúp đội nhà vượt lên dẫn trước bằng cú sút quyết đoán.
Đến phút 79, Đình Bắc nâng tỷ số lên 3-1 sau pha đối mặt thành công. Dù Pakistan rút ngắn cách biệt ở phút 88, Williams Minh Hoàng đã kịp ấn định chiến thắng 4-2 ở phút bù giờ.
Kết quả này giúp ĐT Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng B và giành quyền vào trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia, vào ngày 5/10 tới.
Ghi bàn:
Việt Nam: Hai Long (50'), Hoàng Đức (57'), Đình Bắc (80'), Minh Hoàng (90'+1)
Việt Nam: Mohib Ullah (32'), Ali Khan Akbar (89')
Đội hình ra sân:
Việt Nam: Lê Giang Patrik, Ngọc Bảo, Quang Vinh (Tuấn Tài 46'), Xuân Mạnh, Việt Anh, Tiến Anh, Tài Lộc (Đình Bắc 46'), Hoàng Đức, Hai Long, Minh Hoàng, Hoàng Hên (Thành Long 56')
Pakistan: Yousuf Butt, Mohammad Fazal, Haseeb Afridi, Abdullah Iqbal, Easah Suliman, Mamoon Mussa Khan, Ali Zafar, Alamgir Ghazi, Rahis Nabi, Shayak Dost, McKeal Abdullah.
90'+4
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 4-2 dành cho tuyển Việt Nam trước ĐT Pakistan. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ ở lại Jakarta để chờ đá trận trang hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 với Malaysia.
90'+1
Williams Minh Hoàng ghi bàn đầu tiên cho ĐT Việt Nam
Cuối cùng thì Williams Minh Hoàng đã ghi bàn cho ĐT Việt Nam, sau pha kiến tạo của Đình Bắc. Đây là pha kiến tạo thứ hai của tiền đạo CAHN trong trận đấu này.
89'
ĐT Việt Nam nhận bàn thua thứ hai
Một cầu thủ Pakistan dứt điểm từ ngoài vòng cấm, khẽ chạm đồng đội Ali Khan Akbar làm đổi hướng khiến Lê Giang dù chạm tay vào bóng cũng không thể cứu thua.
85'
Dẫn trước với tỷ số 3-1, ĐT Việt Nam vẫn duy trì sức tấn công dù không quá dồn dập.
80'
Đình Bắc lên tiếng, Việt Nam dẫn 3-1
Nhận bóng từ chân Tuấn Tài, Đình Bắc thực hiện cú dứt điểm căng và hiểm hóc đánh bại thủ môn Pakistan, nâng tỷ số lên 3-1 cho ĐT Việt Nam.
77'
Trung vệ Việt Anh bị đau ở bắp đùi, cần tới sự chăm sóc của bác sĩ.
69'
Đình Bắc trao cho cơ hội nhưng cú sút của Tiến Anh lại đi không trúng đích. Ngay sau đó, đích thân tiền đạo của CLB CAHN thực hiện pha cứa lòng từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Pakistan.
66'
Tiền đạo trẻ Minh Hoàng có pha bật cao đánh đầu đưa bóng đi hơi cao so với khung thành Pakistan, từ đường chuyền thuận lợi của đồng đội bên cánh phải vào.
Ở trận đấu còn lại, Thái Lan vẫn đang bị Philippines dẫn trước 1-0 dưới cơn mưa tầm tã trên sân Si Jalak Harupat, Bandung.
57'
Đình Bắc kiến tạo cho Hoàng Đức ghi tuyệt phẩm
Nhận bóng từ chân đồng đội, Đình Bắc dẫn vào góc vòng cấm trước khi trả ra, Hoàng Đức băng lên tung cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Yousuf Butt hoàn toàn bó tay.
56'
Hoàng Hên bị đau và không thể tiếp tục thi đấu, HLV Kim Sang Sik lập tức tung tiền về Thành Long vào thế chỗ.
50'
Hai Long gỡ hòa 1-1 cho ĐT Việt Nam
Vừa vào sân được ít phút, Phan Tuấn Tài chọc khe cho Hai Long từ cánh trái. Cầu thủ của Hà Nội FC loại bỏ hậu vệ Pakistan trước khi dứt điểm đưa bóng đi chìm và hiểm hóc tung lưới đội bóng Nam Á.
46'
Ngay trước khi hiệp hai bắt đầ, HLV Kim Sang Sik đưa Đình Bắc và Tuấn Tài vào thế chỗ Tài Lộc và Quang Vinh.
45'+3
Minh Hoàng lại bỏ lỡ
Hoàng Đức chọc khe tinh tế cho William Minh Hoàng phá bẫy việt vị băng lên, anh loại bỏ thủ môn Pakistan nhưng pha dứt điểm bằng chân trái lại đưa bóng đi chệch khung thành đáng tiếc.
Sau tình huống này, hiệp một cũng khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội bóng Nam Á.
42'
Hoàng Đức vừa có cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng không gây ra khó khăn cho thủ môn Yousuf Butt. Ở trận đấu còn lại, Philippines bất ngờ mở tỷ số vào lưới của Thái Lan ngay ở phút thứ hai.
38'
Lối chơi máu lửa và quyết tâm của Pakistan vẫn đang gây ra nhiều khó khăn trong tuyển Việt Nam. Lúc này, trận đấu giữa Thái Lan và Philippines đã được bắt đầu dù trời vẫn mưa rất to.
32'
Pakistan bất ngờ mở tỷ số
Từ pha chuyền về bất cẩn của tiền vệ Hai Long, Ngọc Bảo băng lên phá bóng đập vào chân Mohib Ullah. Cầu thủ của Pakistan lập tức dứt điểm đánh bại thủ thành Lê Giang trong pha đối mặt.
30'
Cao Quang Vinh xử lý bóng lỗi tạo cơ hội để Pakistan phản công nguy hiểm, Ali Zafar tung cú sút trong vòng cấm nhưng không làm khó Patrik Lê Giang.
23'
Các học trò của HLV Kim Sang Sik chưa thể tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn đối thủ. Tỷ lệ cầm bóng của ĐT Việt Nam không trội hơn nhiều so với Pakistan.
17'
Hai Long dứt điểm đưa bóng về góc gần, bóng khẽ chạm chân cầu thủ Pakistan làm đổi hướng nhưng thủ môn đối phương vẫn kịp phá bóng chịu phạt góc.
11'
Lại là Minh Hoàng xử lý bóng bổng không tốt trong vòng cấm Pakistan từ pha bấm bóng của Hoàng Hên.
9'
Hoàng Đức chuyền bóng thuận lợi loại bỏ toàn bộ hàng thủ Pakistan nhưng Minh Hoàng bị giật mình nên đỡ bước mỗi lỗi, bỏ lỡ cơ hội dứt điểm ngon ăn.
4'
Pakistan có pha dứt điểm đầu tiên, hàng thủ áo đỏ không chiến không tốt để đối thủ đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành của Lê Giang.
16h00
Trọng tài chính người Singapore - Bin Jahari Muhammad nổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu. Cùng thời điểm này, màn so tài giữa Thái Lan và Philippines dự kiến diễn ra cùng giờ chưa được khởi tranh do bị ảnh hưởng của thời tiết xấu.
15h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, ĐT Việt Nam mặc trang phục màu đỏ truyền thống trong khi ĐT Pakistan mặc trang phục màu trắng.
15h30
Cầu thủ hai đội tuyển Việt Nam và Pakistan ra ra sân khởi động trước trận đấu.
14h55
14h50
14h15
Sau trận thua Thái Lan, tuyển Việt Nam không còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 nhưng vẫn cần một chiến thắng trước Pakistan để giữ ngôi nhì cùng vé vào chơi trận tranh hạng 3. Đây cũng là trận đấu quan trọng để thầy trò HLV Kim Sang Sik lấy lại sự ổn định.
Pakistan được xem là đối thủ có lối chơi thiên về thể lực và phòng ngự, nhưng đội bóng này vẫn bộc lộ nhiều hạn chế khi đối đầu với những đại diện mạnh hơn. Việt Nam cần duy trì sự chủ động, kiểm soát bóng tốt và tránh lặp lại những vấn đề trong khâu dứt điểm như trận gặp Thái Lan.
Bên cạnh mục tiêu giành 3 điểm, trận đấu này còn là dịp để ban huấn luyện thử nghiệm phương án nhân sự và tạo cơ hội cho các cầu thủ thể hiện. Một màn trình diễn thuyết phục trước Pakistan sẽ giúp đội tuyển Việt Nam củng cố niềm tin trước chặng đường tiếp theo tại FIFA ASEAN Cup 2026.