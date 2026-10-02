Trực tiếp bóng đá Thái Lan 0-1 Philippines: Tìm bàn gỡ hòa VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Thái Lan vs Philippines, lượt cuối bảng B, FIFA ASEAN Cup 2026 , lúc 16h ngày 2/10.

Video Đình Bắc nâng tỷ số lên 3-1

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Tuyển Việt Nam có màn ngược dòng trước Pakistan ở lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Dù được đánh giá cao hơn, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik gặp nhiều khó khăn trong hiệp một.

Đội bóng áo đỏ chủ động kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nhưng Hai Long, Williams Minh Hoàng hay Hoàng Đức đều chưa thể tận dụng thành công. Trong lúc hàng công bế tắc, sai lầm ở hàng thủ khiến đội tuyển phải nhận bàn thua ở phút 32 sau pha dứt điểm của Hayyaan Khattak.

Đình Bắc chói sáng, trong khi Williams Minh Hoàng có bàn thắng đầu tiên cho ĐT Việt Nam - Ảnh V.A

Sang hiệp hai, tuyển Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút 50, Hai Long xử lý khéo léo rồi ghi bàn gỡ hòa 1-1. Chỉ 7 phút sau, Hoàng Đức giúp đội nhà vượt lên dẫn trước bằng cú sút quyết đoán.

Đến phút 79, Đình Bắc nâng tỷ số lên 3-1 sau pha đối mặt thành công. Dù Pakistan rút ngắn cách biệt ở phút 88, Williams Minh Hoàng đã kịp ấn định chiến thắng 4-2 ở phút bù giờ.

Kết quả này giúp ĐT Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng B và giành quyền vào trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia, vào ngày 5/10 tới.

Xếp hạng bảng B tạm thời

Ghi bàn:

Việt Nam: Hai Long (50'), Hoàng Đức (57'), Đình Bắc (80'), Minh Hoàng (90'+1)

Việt Nam: Mohib Ullah (32'), Ali Khan Akbar (89')

Đội hình ra sân:

Việt Nam: Lê Giang Patrik, Ngọc Bảo, Quang Vinh (Tuấn Tài 46'), Xuân Mạnh, Việt Anh, Tiến Anh, Tài Lộc (Đình Bắc 46'), Hoàng Đức, Hai Long, Minh Hoàng, Hoàng Hên (Thành Long 56')

Pakistan: Yousuf Butt, Mohammad Fazal, Haseeb Afridi, Abdullah Iqbal, Easah Suliman, Mamoon Mussa Khan, Ali Zafar, Alamgir Ghazi, Rahis Nabi, Shayak Dost, McKeal Abdullah.