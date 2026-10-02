Tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 bằng màn ngược dòng trước Pakistan. Chiến thắng 4-2 giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik giành quyền vào trận tranh hạng 3, gặp Malaysia.
Video bàn thắng Việt Nam 4-2 Pakistan
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Ghi bàn:
Việt Nam: Hai Long (50'), Hoàng Đức (57'), Đình Bắc (80'), Minh Hoàng (90'+1)
Việt Nam: Mohib Ullah (32'), Ali Khan Akbar (89')
Đội hình ra sân:
Việt Nam: Lê Giang Patrik, Ngọc Bảo, Quang Vinh (Tuấn Tài 46'), Xuân Mạnh, Việt Anh, Tiến Anh, Tài Lộc (Đình Bắc 46'), Hoàng Đức, Hai Long, Minh Hoàng, Hoàng Hên (Thành Long 56')
Pakistan: Yousuf Butt, Mohammad Fazal, Haseeb Afridi, Abdullah Iqbal, Easah Suliman, Mamoon Mussa Khan, Ali Zafar, Alamgir Ghazi, Rahis Nabi, Shayak Dost, McKeal Abdullah.
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