Ở vòng 3 Thai-League 2 mùa giải 2026/27, Kanchanaburi Power hòa Nakhon Pathom United 1-1. Với kết quả này, đội bóng của HLV Park Hang Seo giữ thành tích bất bại 3 trận (1 thắng, 2 hòa), tạm thời xếp thứ 5 BXH.

Dù chưa thua trận nào, nhưng việc có 2 trận hòa liên tiếp khiến HLV Park Hang Seo không hài lòng. Đặc biệt ở trận đấu với Nakhon Pathom United, nhà cầm quân người Hàn Quốc bức xúc về công tác trọng tài.

HLV Park Hang Seo bức xúc với công tác trọng tài.

Theo ông, có tới 2 cầu thủ của đối phương rơi vào vị trí việt vị, nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng. Điều này khiến chiến lược gia người Hàn Quốc đặt dấu hỏi về tiêu chuẩn và chất lượng công tác trọng tài tại Thái Lan.

“Bây giờ tôi đã hiểu tại sao tuyển Thái Lan liên tục thất bại trước tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây. Chính là vì trọng tài. Đây là lý do khiến bóng đá Thái Lan không thể tiến xa”, HLV Park Hang Seo chỉ trích.

Ở vòng đấu tiếp theo, Kanchanaburi Power FC trở về sân nhà tiếp đón Mahasarakham SBT FC tại Thai-League 2. Trận đấu diễn ra vào 18h00 ngày 19/9.