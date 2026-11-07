HLV Polking của CAHN lo lắng tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị quả tải khi tập trung cùng tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho hai trận giao hữu gặp Kyrgyzstan và Đài Loan (Trung Quốc).

Tối 7/11, CAHN đánh bại CA TP HCM 2-1 ở vòng 7 LPBank V-League 2026/27, qua đó xếp thứ 2 BXH. Sau trận đấu, đội bóng ngành công an tạm thời chia tay tiền đạo Đình Bắc. Chân sút sinh năm 2004 hội quân cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị tham dự Casper Cup 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 17/11 trên SVĐ Thiên Trường, với sự góp mặt của hai đội khách mời là Kyrgyzstan và Đài Loan (Trung Quốc).

Đình Bắc là cầu thủ duy nhất của CAHN góp mặt ở danh sách tập trung tuyển Việt Nam lần này. Dù vậy, HLV Polking vẫn mong muốn chân sút người Nghệ An ở lại CLB.

HLV Poking lo lắng Đình Bắc quả tải.

"Tôi ước Đình Bắc không phải lên tuyển Việt Nam dịp này. Cậu ấy quan trọng với đội tuyển, đang thi đấu tốt và tôi biết HLV Kim Sang Sik rất cần một tiền đạo như vậy. Chúng tôi cố gắng xin cho Đình Bắc được nghỉ như các cầu thủ khác của CAHN. Đình Bắc còn trẻ, và điều tôi mong nhất là khi trở lại CAHN là cậu ấy không gặp chấn thương nào", HLV Polking bày tỏ.

HLV Polking khẳng định mình tôn trọng tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang Sik, nhưng nhiệm vụ ở CLB cũng rất quan trọng, ông nói: "CAHN thi đấu 14 trận từ đầu mùa đến giờ. Tôi không biết liệu HLV Kim Sang Sik có sử dụng Đình Bắc trong cả 2 trận giao hữu tới đây của tuyển Việt Nam hay không.

Đình Bắc có vai trò quan trọng ở cả CLB và tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Về tổng thể, Bắc chưa phải chịu khối lượng vận động quá lớn đến giờ, cũng không đi Trung Quốc đá Cúp C1 châu Á. Cậu ấy rất thích khoác áo tuyển Việt Nam. Tôi hiểu điều đó và người hâm mộ Việt Nam cũng muốn xem Bắc thi đấu".

Tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 8/11. Ở đợt tập trung lần này, HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ. Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam gặp Đài Loan (Trung Quốc) ở trận ra quân ngày 11/11. Tiếp đó, Đài Loan (Trung Quốc) đối đầu Kyrgyzstan ngày 14/11, trước khi tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan ở lượt trận cuối ngày 17/11.