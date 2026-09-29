Đánh bại tuyển Việt Nam 2-0, Thái Lan cầm chắc vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, điều mà HLV Anthony Hudson vui nhất là Thái Lan trả được món nợ ở ASEAN Cup 2026, đang tự tin hướng tới ngôi vô địch tại giải đấu lần đầu được FIFA tổ chức.

"Tôi muốn cảm ơn cầu thủ đã cống hiến, thi đấu đúng với chiến thuật đề ra. Trước một đối thủ khó chơi, chưa thua trong 27 trận gần nhất, trận thắng với chúng tôi càng trở nên ý nghĩa. Tuyển Việt Nam rất mạnh, tôi phải nhấn mạnh điều đó. Hai năm rồi Thái Lan chưa đánh bại được họ.

Thái Lan tìm lại niềm vui chiến thắng trước tuyển Việt Nam. Ảnh: FAT

Nhưng tại giải lần này tôi tin Thái Lan thắng được tuyển Việt Nam, khi có lực lượng mạnh. Và khi Thái Lan có đầy đủ sức mạnh, chúng tôi đã làm được. Toàn đội thể hiện được hết khả năng, và tôi rất tự hào về các cầu thủ", HLV Anthony Hudson nói.

"Đây là thế hệ cầu thủ tốt nhất mà tôi từng làm việc cùng bóng đá Thái Lan. Họ tốt về mọi mặt. Trước đối thủ khó chơi như tuyển Việt Nam, các cầu thủ đã chơi hết sức. Chanathip từng nói việc thi đấu với đội bóng như tuyển Việt Nam là không dễ dàng, nhưng Thái Lan vẫn biết cách tạo nên chiến thắng", thuyền trưởng người Anh nhấn mạnh.

Về việc vừa được LĐBĐ Thái Lan gia hạn hợp đồng, HLV Anthony Hudson cho biết: "Tôi rất hạnh phúc về điều đó. Thái Lan là tập thể tuyệt vời".

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