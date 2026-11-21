HLV Sven Vermant thừa nhận U17 Bỉ trải qua 90 phút đầy căng thẳng và chỉ có may mắn mới giúp đội giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trước U17 Việt Nam trong trận ra quân World Cup.

U17 Bỉ được đánh giá cao hơn nhiều so với U17 Việt Nam, nhưng bất ngờ bị thủng lưới trước trong trận mở màn U17 World Cup 2026. Sau đó, đại diện châu Âu ghi 3 bàn thắng trước khi bị U17 Việt Nam rút ngắn tỷ số còn 2-3. Những phút cuối, trận đấu diễn ra rất căng thẳng, và chỉ có may mắn mới giúp U17 Bỉ giành chiến thắng chung cuộc.

"Tôi phải thừa nhận trận đấu quá căng thẳng. Điều quan trọng nhất là U17 Bỉ tìm được đường vào khung thành đối phương và giành chiến thắng, có 3 điểm trong trận mở màn World Cup", HLV Sven Vermant đánh giá về trận đấu.

U17 Bỉ bất ngờ vì U17 Việt Nam chơi tốt. Ảnh: M.A

Trong khi đó, cầu thủ Anthony Philips - người ghi bàn vào lưới U17 Việt Nam, nói: “Chúng tôi không bao giờ nản lòng ngay cả khi nhận bàn thua từ rất sớm. U17 Việt Nam nhập cuộc tốt, nhưng chúng tôi giành lại thế trận và cá nhân tôi cũng rất vui với bàn thắng của mình. Chúng tôi mang ý chí chiến thắng đó vào trận đấu tiếp theo, và xa hơn là tiến sâu vào giải".

Lượt trận tiếp theo vòng bảng, U17 Bỉ chạm trán U17 Mali trong khi U17 Việt Nam so tài với U17 New Zealand. Một chiến thắng giúp U17 Bỉ gần như cầm chắc tấm vé đi tiếp, trong khi U17 Việt Nam có trận đấu vô cùng quan trọng để tìm cơ hội vào vòng trong.

"Chúng tôi nghiên cứu lại trận đấu với U17 Bỉ, rút kinh nghiệm và đưa ra những chiến lược cho trận tiếp theo. Toàn đội sẽ tìm những điểm yếu của đối thủ để phát huy. Chúng tôi cố gắng chuẩn bị và tiếp cận trận đấu với quyết tâm có được kết quả tốt nhất”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

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