CLB Đồng Nai của Công Phượng có trận đấu được dự báo gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp đón Hà Nội FC, tại vòng 8 LPBank V-League 2026/27, lúc 18h ngày 21/11.

Sau 7 vòng đấu, Đồng Nai đang đứng cuối BXH với 4 điểm, trong khi Hà Nội FC có 9 điểm và xếp thứ 10. Như vậy, nếu giành chiến thắng trận đấu này, đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng không chỉ cải thiện vị trí trên BXH, mà còn rút ngắn khoảng cách với đội bóng Thủ đô. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn với đội chủ nhà.

Điểm tích cực với Đồng Nai là họ vừa tìm được chiến thắng đầu tiên tại V-League mùa này khi đánh bại SHB Đà Nẵng 1-0 ở vòng 7. Sau quãng thời gian dài chịu sức ép vì thành tích không tốt, 3 điểm có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần với Công Phượng và các đồng đội.

Công Phượng được kỳ vọng lớn. Ảnh: Đồng Nai FC

Ở trận trước, Công Phượng là nhân tố tạo ra khác biệt khi mang về quả phạt đền để Milos Vulic ghi bàn quyết định. Khả năng đột phá, xử lý bóng trong phạm vi hẹp và tạo ra những tình huống bất ngờ của tiền đạo này tiếp tục là niềm hy vọng lớn của Đồng Nai.

Bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC vừa nhận thất bại 1-2 trước HAGL. Đội bóng của HLV Harry Kewell sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Hai Long, Đỗ Hùng Dũng hay Yuval Sade, nhưng hiệu quả trong khâu dứt điểm lại chưa tốt.

Xét về chất lượng đội hình, Hà Nội FC vẫn được đánh giá cao hơn Đồng Nai. Họ có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, từng chinh chiến ở những trận đấu lớn và đủ khả năng tạo ra khác biệt. Tuy nhiên, trước một đối thủ đang có tinh thần tốt sau chiến thắng đầu tiên, Hà Nội FC phải thi đấu đúng sức, chắt chiu cơ hội để giành kết quả tốt nhất trên sân khách.

Ở trận đấu còn lại trong ngày 21/11, Thép Xanh Nam Định tự tin giành trọn 3 điểm khi tiếp đó Hải Phòng trên sân Thiên Trường.