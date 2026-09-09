Liên quan đến việc ô tô đỗ "chen" chỗ học sinh trong buổi chào cờ đầu tuần tại một trường tiểu học ở TP Quảng Ninh, ngày 9/9, đại diện lãnh đạo phường Việt Hưng (TP Quảng Ninh) cho biết, người đỗ ô tô này là bà Trần Thị T. (Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, phụ trách cơ sở 3).

Chính quyền địa phương đã yêu cầu nhà trường làm rõ việc dừng, đỗ phương tiện tại vị trí trên có phù hợp với nội quy của trường và yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn, tính trang nghiêm của hoạt động chào cờ hay không.

Ô tô đỗ cạnh chỗ học sinh đang chào cờ. Ảnh: chụp màn hình

Tại biên bản giải trình, bà T. cho biết sáng 7/9, bà đến trường khá sớm và được nhân viên bảo vệ hướng dẫn vị trí đỗ xe. Theo hướng dẫn, bà đưa ô tô vào sân trường và đỗ sát khu vực nhà bảo vệ.

Sau khi nhận được phản ánh, bà T. đã điều khiển xe ra khỏi trường. Bà cũng nhận lỗi, xin rút kinh nghiệm và cam kết không tái phạm.

Trước đó, ngày 7/9, UBND phường Việt Hưng yêu cầu Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt xác minh phản ánh về việc ô tô đỗ ngay cạnh học sinh cơ sở 3 trong lúc chào cờ. Phản ánh được đăng trên fanpage Quảng Ninh 24/7, kèm hình ảnh và clip. UBND phường yêu cầu nhà trường làm rõ thời gian, địa điểm, diễn biến sự việc, phương tiện và cá nhân liên quan.

Cổng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt. Ảnh: Đ.H

Nhà trường được yêu cầu xác định trách nhiệm cá nhân liên quan, làm rõ việc dừng, đỗ xe có phù hợp nội quy và bảo đảm trật tự, an toàn, tính trang nghiêm của hoạt động chào cờ hay không; nếu có vi phạm, thiếu sót, phải kiểm điểm và chấn chỉnh. UBND phường Việt Hưng cũng yêu cầu các trường trên địa bàn quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành nội quy, giữ gìn tác phong, kỷ luật và hình ảnh nhà giáo.