Hà Nội:

Ngày 8/9, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng của phụ huynh Trường Tiểu học Kim Bài phản ánh việc học sinh đến gần 13h vẫn chưa được ăn cơm bán trú, muộn khoảng 2 giờ so với giờ ăn thông thường.

Lý do là đơn vị cung cấp suất ăn bán trú giao cơm đến trường muộn, khiến nhiều học sinh phải ngồi ở sân trường chờ cơm.

Phụ huynh cho biết đây không phải lần đầu xảy ra tình trạng này. Ngày 7/9, học sinh cũng phải chờ suất ăn trưa. Sang ngày 8/9, tình trạng tiếp tục diễn ra khiến nhiều phụ huynh sốt ruột, bức xúc. Một số người đã đến trường đón con về.

Ngoài việc giao suất ăn muộn, phụ huynh cũng phản ánh khẩu phần ăn của học sinh chưa được đảm bảo.

Phụ huynh bức xúc vì 2 ngày liên tiếp học sinh chờ cơm bán trú đến gần 13h. Ảnh chụp màn hình

Trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Trung Anh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Bài, xác nhận trong hai ngày 7 và 8/9, đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho trường giao suất ăn trưa muộn, không đảm bảo giờ ăn của học sinh.

Trong lúc chờ suất ăn, nhà trường đã mua bánh và sữa để học sinh ăn tạm.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường cùng lãnh đạo xã Thanh Oai đã làm việc với đơn vị cung cấp suất ăn. Tại buổi làm việc, đơn vị cung cấp suất ăn nhận trách nhiệm, xin lỗi và chủ động xin rút, không tiếp tục cung cấp suất ăn bán trú cho trường từ ngày 9/9.

Vì thế, nhà trường phải tạm dừng tổ chức ăn bán trú trong thời gian ngắn để tìm đơn vị cung cấp mới. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Bài cho biết đơn vị cung cấp mới sẽ được lựa chọn chặt chẽ, trong đó đặt các tiêu chí về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và sức khỏe của học sinh lên hàng đầu.