Ngày 7/9, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh buổi chào cờ đầu năm học mới tại một trường tiểu học ở TP Quảng Ninh. Hình ảnh cho thấy nhóm học sinh đang làm lễ chào cờ đứng cạnh một chiếc ô tô màu trắng mang BKS 14A-506.XX.

Bài đăng nhận được nhiều ý kiến trái chiều về vị trí đỗ của chiếc ô tô trong sân trường.

Hình ảnh ô tô được cho là đỗ "chen" vào khu vực học sinh đang chào cờ.

Cùng ngày, UBND phường Việt Hưng, TP Quảng Ninh, có văn bản yêu cầu Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt xác minh phản ánh về việc ô tô đỗ ngay cạnh khu vực học sinh cơ sở 3 của trường đang thực hiện nghi thức chào cờ.

Phản ánh được đăng trên Fanpage Quảng Ninh 24/7, kèm hình ảnh và clip.

UBND phường yêu cầu nhà trường kiểm tra thời gian, địa điểm, diễn biến sự việc, đồng thời xác định phương tiện và cá nhân liên quan.

Nhà trường được yêu cầu làm rõ việc dừng, đỗ phương tiện tại khu vực trên có phù hợp với nội quy và các yêu cầu về trật tự, an toàn, tính trang nghiêm trong hoạt động chào cờ hay không. Hiệu trưởng cũng được yêu cầu xác định trách nhiệm của cá nhân liên quan. Nếu phát hiện vi phạm hoặc thiếu sót, nhà trường phải tổ chức kiểm điểm, xác định nguyên nhân và có hình thức xử lý phù hợp theo thẩm quyền.

Cổng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt. Ảnh: Đ.H

Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt phải báo cáo kết quả xác minh về UBND phường Việt Hưng trong ngày 7/9. UBND phường Việt Hưng cũng yêu cầu Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt và các trường trên địa bàn quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc chấp hành nội quy, giữ gìn hình ảnh, tác phong và kỷ luật của đội ngũ nhà giáo.

Các trường không được để phương tiện dừng, đỗ tại khu vực làm ảnh hưởng đến không gian hoạt động chung, trật tự và an toàn của học sinh.

UBND phường yêu cầu các trường chủ động rà soát, bố trí khu vực để phương tiện phù hợp, không ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục, sinh hoạt tập thể và an toàn của học sinh. Phòng Văn hóa - Xã hội phường được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và tham mưu Chủ tịch UBND phường xem xét, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm nếu có.