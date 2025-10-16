Xuất hiện tại buổi ra mắt album Lời hẹn ước của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh gây chú ý khi chia sẻ về quá trình sáng tác, cũng như "dấu ấn buồn" trong các ca khúc của anh.

Sau thời gian dài "ẩn mình" khỏi showbiz, Hồ Hoài Anh nói rằng quãng lặng vừa qua lại trở thành khoảng thời gian quý giá để anh suy ngẫm nhiều hơn về âm nhạc.

"Suốt thời gian qua tôi sống khép kín, ít xuất hiện trước truyền thông. Nhưng chính điều đó giúp tôi có nhiều thời gian để nghĩ, để viết và soi lại mình. Tôi thấy hạnh phúc vì vẫn còn những người bạn nghệ sĩ, như Ngọc Anh, tin tưởng, tìm đến và đồng cảm với âm nhạc của tôi", anh chia sẻ.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Khi nói về các sáng tác trong album Lời hẹn ước, Hồ Hoài Anh không ngại thừa nhận: "Ngọc Anh bảo với tôi rằng cô ấy đang hạnh phúc và muốn có một album viên mãn, đầy năng lượng tích cực. Nhưng không hiểu sao cả ba ca khúc tôi viết cho cô ấy đều… buồn. Nó vẫn có nỗi đau, vẫn có sự day dứt. Có lẽ tôi đã quen với cảm xúc đó rồi, viết gì cũng thành ra buồn cả".

Anh cười nhẹ nói tiếp: "Tôi mong khán giả đừng nghĩ đó là sự bi lụy. Trong tình yêu, nỗi đau không hẳn là kết thúc. Nó chỉ là một phần của quá trình, nơi con người ta hiểu rõ hơn giá trị của hạnh phúc".

Nhạc sĩ cũng chia sẻ về ý tưởng của ca khúc 3 mét trên bầu trời: "Cảm hứng đến từ một bộ phim nước ngoài, nói về khoảng cách giữa hai người yêu nhau - một khoảng cách rất gần mà vẫn không thể chạm tới. 3m ấy là biểu tượng cho sự lỡ làng, cho những điều tưởng như trong tầm tay mà không bao giờ đạt được. Đó là thứ cảm xúc tôi luôn bị ám ảnh".

Một sáng tác khác của Hồ Hoài Anh là Đồng sàng dị mộng - cũng mang nhiều suy tư. Anh nói: "Tựa đề đã nói hết rồi. Cùng nằm trên một giường nhưng mỗi người một giấc mơ, mỗi người một thế giới riêng. Tôi từng nói đùa với Ngọc Anh lại thêm một bài sai đề nữa, vì ban đầu cô ấy đặt hàng tôi viết về hạnh phúc. Nhưng khi viết, cảm xúc lại dẫn tôi đến nỗi cô đơn, đến những đổ vỡ không thể lý giải".

Ca khúc này do Nguyễn Ngọc Anh và Tùng Dương thể hiện, được xem là thử thách lớn bởi hai giọng hát quá khác biệt. Hồ Hoài Anh tiết lộ: "Tôi phải tìm một cách xử lý để hai người không lấn át nhau. Ngọc Anh chỉ cần hát thật bay còn Tùng Dương thì giảm bớt năng lượng đặc trưng của cậu ấy một chút. Khi hai cá tính ấy gặp nhau, bài hát trở nên vừa mạnh mẽ vừa mong manh - đúng như hai thái cực của tình yêu".

Khi được hỏi vì sao âm nhạc của anh hiếm khi vui tươi, Hồ Hoài Anh thẳng thắn: "Tôi cũng từng sáng tác ca khúc trong trẻo, đầy năng lượng nhưng cũng chỉ có vài bài, là khi còn đồng hành với Lưu Hương Giang".

Nhạc sĩ nói thêm, anh không chủ ý chọn màu sắc u hoài nhưng cảm xúc thật không thể giả vờ được: "Có những người sinh ra để viết những bài hát tươi sáng, còn tôi thì không. Mỗi khi cầm bút, trong đầu tôi luôn vang lên những nốt nhạc có chút dằn vặt, một chút hoang hoải. Nhưng đó là thứ âm nhạc khiến tôi sống thật nhất".

Hồ Hoài Anh gửi lời cảm ơn tới Nguyễn Ngọc Anh - người đã tin và dám đặt niềm tin vào một nhạc sĩ đã lâu không ra khỏi vùng bóng tối của chính mình.

"Âm nhạc là cách duy nhất để tôi nói ra những điều không thể nói bằng lời. Nếu các ca khúc khiến người nghe thấy buồn cũng xin hãy hiểu, đó là nỗi buồn rất đẹp. Một nỗi buồn biết ơn, vì ta từng yêu, từng sống hết mình", nhạc sĩ chia sẻ.