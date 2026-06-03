Ngày 3/6, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, vừa lấy dị vật kim loại là bộ phận của răng giả mắc kẹt trong phổi phải của bệnh nhân nam 67 tuổi.

Dị vật được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Ảnh: Q.K

Theo lời kể của bệnh nhân, khoảng 2 năm trước ông từng cấy ghép răng giả tại một phòng khám và được thông báo chi tiết của răng giả bị rơi vào dạ dày.

Gần đây, ông xuất hiện ho kéo dài nên đến bệnh viện kiểm tra. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ phát hiện dị vật kim loại nằm trong phổi phải của người bệnh, chỉ định can thiệp sớm để tránh biến chứng.

Ê-kíp do bác sĩ Lê Quốc Khánh, Phó Trưởng khoa Hô hấp, thực hiện nội soi phế quản ống mềm cho bệnh nhân. Tại phế quản phải của người bệnh, bác sĩ ghi nhận dị vật nằm ở thùy dưới phổi phải. Bằng kỹ thuật nội soi chuyên sâu, ê-kíp đã gắp thành công dị vật ra ngoài.

Dị vật là chi tiết kim loại của răng implant dài khoảng 2,5cm, một đầu sắc nhọn. Theo bác sĩ, dị vật dạng này có thể gây tắc nghẽn đường thở, viêm phổi hoặc tổn thương nhu mô phổi nếu không xử lý kịp thời.

Sau can thiệp, đường thở bệnh nhân thông thoáng, chưa ghi nhận tổn thương bất thường tại vị trí dị vật.

Các bác sĩ cho biết, dị vật đường thở liên quan dụng cụ nha khoa không phổ biến nhưng vẫn có thể xảy ra. Khi dị vật rơi vào khí quản, phế quản, người bệnh có thể ho sặc, khó thở, đau ngực hoặc viêm phổi tái diễn; một số trường hợp triệu chứng không rõ ràng.

Bác sĩ khuyến cáo người dân khi có biểu hiện ho kéo dài, khó thở hoặc dấu hiệu bất thường, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời.