Bà T.Đ ở TPHCM cho biết, trước đây bà đóng thuế thu nhập cá nhân và đăng ký giảm trừ gia cảnh tại nơi làm việc.

Tuy nhiên, từ giữa năm 2019 đến nay, bà Đ. nghỉ làm, về kinh doanh tự do để thuận tiện chăm sóc bố mẹ (sinh năm 1931 và 1936).

“Tôi chưa lập gia đình, sống chung với bố mẹ. Hiện nguồn thu nhập tự do của tôi là 13-15 triệu đồng/tháng, không được xem xét giảm trừ gia cảnh. Tôi đề nghị cơ quan chức năng xem xét bổ sung giảm trừ gia cảnh cho người có thu nhập từ kinh doanh tự do”, bà Đ. kiến nghị.

Cá nhân kinh doanh tự do, có thu nhập 13-15 triệu đồng/tháng muốn đề nghị cơ quan chức năng xem xét bổ sung giảm trừ gia cảnh. Ảnh: N.L

Trả lời kiến nghị trên, Thuế cơ sở 17 TPHCM cho biết, căn cứ Thông tư số 40/2021 của Bộ Tài chính, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

Căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

Căn cứ các quy định nêu trên, Thuế cơ sở 17 TPHCM cho biết, theo quy định hiện hành thì không có giảm trừ gia cảnh khi tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Cơ quan thuế trả lời để bà Đ. biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn.