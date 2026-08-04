Sổ kế toán và hóa đơn điện tử có chức năng khác nhau

Dư luận phản ánh nhiều hộ kinh doanh đề xuất bỏ quy định phải ghi chép sổ mua, bán hàng theo mẫu vì cho rằng hoạt động mua bán đã có hóa đơn hoặc đã được kê khai trên phần mềm quản lý bán hàng. Có ý kiến cho rằng việc vừa kê khai thuế trên trang điện tử, vừa phải viết tay liệt kê hàng hóa là không cần thiết.

Trả lời vấn đề này, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, hộ kinh doanh thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử phải lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 141/2026/NĐ-CP và Nghị định số 254/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Hóa đơn điện tử là chứng từ hợp pháp phản ánh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; là căn cứ quan trọng xác định nghĩa vụ thuế, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh, nâng cao tính minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Bên cạnh việc sử dụng hóa đơn điện tử, hộ kinh doanh vẫn phải thực hiện chế độ kế toán theo quy định tại Thông tư số 152/2025 của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính khẳng định đây không phải là một thủ tục hành chính mới do cơ quan thuế đặt ra.

Theo Bộ Tài chính, sổ kế toán và hóa đơn điện tử có chức năng khác nhau. Ảnh: Nguyễn Lê

Việc ghi chép sổ kế toán nhằm tổng hợp, hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phục vụ công tác quản lý, xác định số liệu kê khai thuế và là căn cứ giải trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Hộ kinh doanh được lựa chọn lưu trữ các tài liệu kế toán như hóa đơn, chứng từ, sổ kế toán... trên phương tiện điện tử hoặc bằng bản giấy, không bắt buộc phải ghi chép thủ công trên sổ giấy.

Theo Bộ Tài chính, sổ kế toán và hóa đơn điện tử có chức năng khác nhau nhưng bổ trợ cho nhau trong công tác quản lý của hộ, cá nhân kinh doanh. Việc thực hiện đầy đủ cả hai quy định không chỉ bảo đảm tuân thủ pháp luật về thuế và kế toán mà còn giúp hộ kinh doanh quản lý doanh thu, chi phí và hoạt động kinh doanh minh bạch, hiệu quả.

Thời gian tới, cơ quan thuế sẽ tiếp tục hoàn thiện các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế trong việc lập và sử dụng hóa đơn điện tử; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp với các đơn vị cung cấp giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử gắn với quản lý bán hàng.

Lập hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh taxi không làm tăng chi phí

Liên quan đến phản ánh cho rằng doanh nghiệp taxi gặp khó vì phải lập hóa đơn điện tử cho từng chuyến xe, Cục Thuế dẫn quy định tại khoản 5 Điều 26 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, cùng khoản 4 Điều 9 và khoản 3 Điều 16 Nghị định số 254 của Chính phủ.

Theo đó, Nghị định 254 không quy định việc lập hóa đơn tổng đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

Đối với doanh nghiệp đáp ứng điều kiện có hệ thống phần mềm quản lý chi tiết từng giao dịch và dữ liệu thu tiền được lưu trữ theo từng giao dịch, thời điểm lập hóa đơn được thực hiện như sau:

Đối với dịch vụ cung cấp cho khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, thời điểm lập hóa đơn là khi hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên nhưng chậm nhất không quá ngày 7 của tháng sau tháng phát sinh việc cung cấp dịch vụ.

Đối với dịch vụ cung cấp cho cá nhân là người tiêu dùng không cung cấp thông tin, doanh nghiệp gửi cơ sở dữ liệu thông tin chi tiết giao dịch đến cơ quan thuế theo bảng thông tin chi tiết giao dịch.

Đối với khách hàng có nhu cầu lấy hóa đơn ngay sau khi sử dụng dịch vụ, doanh nghiệp thực hiện lập hóa đơn điện tử cho khách hàng, đồng thời chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế.

Bộ Tài chính khẳng định, với các quy định nêu trên, việc lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh taxi không làm tăng chi phí tuân thủ.