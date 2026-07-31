Ngày 31/7, Cục trưởng Cục Thuế có công điện yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố tập trung nguồn lực hỗ trợ các hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện các quy định về quản lý thuế.

Theo Cục Thuế, quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 68/2026 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 141/2026), ngày 31/7/2026 là thời hạn thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2026 có doanh thu thực tế cả năm từ 1 tỷ đồng trở xuống.

Tuy nhiên, số liệu theo dõi trên Hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS), hiện vẫn còn một số hộ, cá nhân kinh doanh chưa thực hiện thông báo doanh thu theo thời hạn quy định.

Hộ, cá nhân kinh doanh mới hoạt động trong 6 tháng đầu năm có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống phải thông báo doanh thu chậm nhất ngày 31/7. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Trước thực tế này, Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các phòng và thuế cơ sở khẩn trương rà soát đầy đủ các trường hợp thuộc diện phải thông báo doanh thu; hướng dẫn, đôn đốc người nộp thuế thực hiện đúng thời hạn. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, giám sát tiến độ thông báo doanh thu, việc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử và thực hiện khai thuế của các hộ, cá nhân kinh doanh thuộc địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, các đơn vị được yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về thời hạn 31/7/2026 là thời hạn thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm đối với các hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm có doanh thu thực tế cả năm từ 1 tỷ đồng trở xuống.

Cục Thuế cũng yêu cầu tăng cường nguồn lực hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo doanh thu thông qua ứng dụng eTax Mobile hoặc hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; chủ động hướng dẫn bằng các hình thức điện tử, trực tuyến và trực tiếp tại cơ quan thuế, bảo đảm người nộp thuế thực hiện thuận lợi và đúng thời hạn.

Ngoài ra, các cơ quan thuế tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý thuế, khai thác và đối chiếu thông tin từ cơ sở dữ liệu quản lý thuế, hóa đơn điện tử và các nguồn thông tin liên quan để theo dõi, đánh giá doanh thu và nghĩa vụ thuế của hộ, cá nhân kinh doanh. Chủ động hướng dẫn người nộp thuế điều chỉnh, bổ sung thông tin và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.