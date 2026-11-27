Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài phát sinh đến hết năm 2025 và tiền chậm nộp đối với người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế. Các khoản thuế khác cần thanh toán nợ gốc và hoàn tất hồ sơ trước 30/6/2028.