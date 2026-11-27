Cục Thuế yêu cầu rà soát dữ liệu, hướng dẫn người nộp thuế xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp theo Nghị quyết 63/2026/QH16. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị xử lý nợ đến ngày 30/6/2028.
Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài phát sinh đến hết năm 2025 và tiền chậm nộp đối với người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế. Các khoản thuế khác cần thanh toán nợ gốc và hoàn tất hồ sơ trước 30/6/2028.
Lệ phí môn bài là khoản tiền doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từng phải nộp. Từ 1/1/2026, việc thu, nộp lệ phí môn bài được chấm dứt, theo Nghị quyết 198/2025/QH15.