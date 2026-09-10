Theo Sina, vụ việc bức ảnh chụp chung của Lưu Diệc Phi và Hồ Ngọc Hà thu hút sự quan tâm của dư luận. Trên Weibo, từ khóa “Lưu Diệc Phi cắt ảnh nữ đồng nghiệp” và các từ khóa tương tự thu hút hàng trăm triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận. Các chủ đề liên quan cũng liên tục lọt top thịnh hành, có thời điểm đứng top 1 chủ đề hot nhất.

Ảnh trái do Hồ Ngọc Hà đăng tải, còn ảnh phải do Lưu Diệc Phi chia sẻ. Minh tinh Trung Quốc cắt hình Hồ Ngọc Hà khỏi ảnh chụp chung.

Cả 2 nữ nghệ sĩ đều là khách mời của sự kiện triển lãm trang sức tại Thượng Hải, Trung Quốc. Trong khi Lưu Diệc Phi là đại sứ toàn cầu, Hồ Ngọc Hà góp mặt với vai trò “bạn thân" của thương hiệu.

Sau chương trình, Hồ Ngọc Hà đăng tải loạt ảnh về sự kiện, trong đó có bức ảnh cô chụp cùng Lưu Diệc Phi và bà Laura Burdese - CEO của thương hiệu của một trang sức nổi tiếng. Tối 8/9, Lưu Diệc Phi cũng chia sẻ bức ảnh trên nhưng đã cắt hình Hồ Ngọc Hà khỏi khung hình.

Vụ việc nhanh chóng dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội. Một số người chỉ trích Lưu Diệc Phi vì hành động thiếu tinh tế, không tôn trọng Hồ Ngọc Hà. Số khác cho rằng việc chỉnh sửa, đăng tải ảnh của minh tinh Trung Quốc nhằm đảm bảo phù hợp với định vị cá nhân, xứng tầm vị trí của cô.

Twice Chics - 1 blogger thời trang sở hữu hơn 7 triệu người theo dõi mới đây đăng tải bài viết liên quan đến ồn ào giữa Lưu Diệc Phi và Hồ Ngọc Hà.

Người này cho biết đã liên hệ trực tiếp với thương hiệu trang sức - đơn vị tổ chức triển lãm và nhận được phản hồi về vụ việc.

Do sự kiện có sự tham gia của nữ CEO mới nhậm chức, thương hiệu đã yêu cầu Lưu Diệc Phi với vai trò đại sứ toàn cầu đăng ảnh chụp cùng bà trên các nền tảng mạng xã hội.

Lưu Diệc Phi và Hồ Ngọc Hà diện trang phục lộng lẫy tại sự kiện.

Tuy nhiên, tại sự kiện chỉ có 1 bức ảnh duy nhất chụp chung 3 người, gồm Lưu Diệc Phi, CEO thương hiệu và Hồ Ngọc Hà.

“Theo thông lệ, việc đăng tải ảnh chụp chung có nghệ sĩ khác cần sự đồng ý của từng cá nhân. Nhưng ê-kíp của Lưu Diệc Phi không thể liên hệ được với Hồ Ngọc Hà. Để đảm bảo thời gian đăng ảnh, phía diễn viên đã quyết định cắt hình nữ ca sĩ ra khỏi ảnh”, người này nói.

Người đại diện cho biết động thái trên chỉ phục vụ công việc, không phải sự thiếu tôn trọng như 1 số nguồn tin lan truyền hiện nay.

Giữa ồn ào, Lưu Diệc Phi đã bỏ hẳn tấm ảnh gây tranh cãi trên trong bài viết về sự kiện. Trong khi đó, Hồ Ngọc Hà cũng cho biết thấy bình thường do họ chỉ gặp 1-2 lần, biết nhau chứ không thân thiết. “Mình thích thật thì mình đăng, không sao hết. Vui lên nào!", Hồ Ngọc Hà nhắn nhủ fan.

Clip Lưu Diệc Phi tại sự kiện

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: FBNV, tư liệu