Hồ Quang Hiếu, Chillies đem loạt hit đình đám đến “Tân niên đa miền”

Chuỗi sự kiện “Tân niên đa miền” của Bia Saigon tiếp tục chọn Đắk Lắk làm điểm đến tiếp theo vào ngày 28/2.

Tại đây, không khí tân niên một lần nữa được nhân lên gấp bội, và tinh thần gắn kết cộng đồng được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trung tâm Văn hoá tỉnh Đắk Lắk chật kín hàng nghìn tham gia, biến không gian sự kiện thành một "concert" thu nhỏ với những phần trình diễn được dàn dựng hấp dẫn.

Chương trình “Âm nhạc đa miền” bắt đầu bằng một tiết mục khai màn mãn nhãn, khéo léo lồng ghép những nét văn hóa đặc trưng của cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Những vũ điệu truyền thống kết hợp cùng âm nhạc đương đại vẽ nên một bức tranh Việt Nam đa sắc màu ngay trên sân khấu.

Bầu không khí sự kiện thực sự bùng nổ khi dàn nghệ sĩ khách mời xuất hiện. Hồ Quang Hiếu mang đến nguồn năng lượng dồi dào, khuấy động đám đông bằng các ca khúc nhạc xuân rộn rã đã làm nên tên tuổi như Con Bướm Xuân và Xuân Đã Về. Ngay sau đó, nam ca sĩ tiếp tục hâm nóng sân khấu với bản hit đình đám Tìm Em, với những giai điệu tình cảm.

Trong khi đó, ban nhạc Chillies đã đem đến những cung bậc cảm xúc sâu lắng, lãng mạn nhưng không kém phần cuồng nhiệt. Những bản hit mang đậm dấu ấn thanh xuân của nhóm lần lượt được cất lên, đưa khán giả đi qua từng cung bậc cảm xúc từ Đại Lộ Mặt Trời, Vùng Ký Ức cho đến Mascara.

Điều tuyệt vời nhất là tất cả các ca khúc được hai nghệ sĩ lựa chọn trình diễn đều là những giai điệu thân quen mà hầu như ai cũng có thể thuộc lòng. Cả quảng trường rộng lớn cùng nhau ngân nga theo từng nhịp điệu, tạo nên một sự giao thoa cảm xúc, đưa sự gắn kết lan tỏa một cách tự nhiên từ trên sân khấu xuống tận khu vực khán giả.

Điểm nhấn của đêm tiệc là khoảnh khắc nghệ sĩ cùng hàng nghìn fan hâm mộ tại Đắk Lắk đồng thanh hô vang tiếng “Dzô” gắn kết. Tiếng “Dzô” đồng thanh vang vọng giữa không gian đại ngàn đêm hôm ấy trở thành biểu tượng của tinh thần đồng lòng đưa sự kết nối lan tỏa từ cao nguyên đến thành phố biển, từ miền Trung ra miền Bắc, và rộng hơn nữa là 34 tỉnh thành trên cả nước.

Từ âm nhạc thăng hoa đến chuỗi hoạt động đa miền đặc sắc

Tân niên luôn là dịp lý tưởng để mở ra một đầu rực rỡ, khởi sắc cho năm mới. Chính vì thế, không chỉ mang đến không gian âm nhạc thăng hoa, tiệc “Tân niên đa miền” của Bia Saigon còn là nơi để những “lời mời” chân tình như “Ăn một miếng”, “Hát một câu”, “Dzô một cái” được vang lên và gắn kết tất cả mọi người.

Bắt đầu từ 4 giờ chiều, chuỗi hoạt động trải nghiệm đã chính thức mở cửa, khéo léo mang những nét văn hóa đặc trưng của miền Bắc và miền Nam hội tụ ngay tại đại ngàn Tây Nguyên.

Mở đầu là không gian "Du xuân đa miền", nơi ứng dụng công nghệ AI sống động thu hút đông đảo giới trẻ. Tại đây, người tham gia có thể check-in tại các danh thắng nổi tiếng khắp Tổ quốc chỉ trong tích tắc.

Tiếp nối hành trình du xuân, không khí rộn rã của khu vực "Trò chơi đa miền" lại níu chân các gia đình và nhóm bạn. Việc tái hiện và làm mới các trò chơi dân gian quen thuộc dịp đầu năm cùng hàng ngàn phần quà hấp dẫn đã tạo nên những tràng cười sảng khoái, kéo mọi người xích lại gần nhau.

Sự gắn kết ấy càng trở nên trọn vẹn khi khán giả bước vào không gian "Ẩm thực đa miền". Bia Saigon đã chiêu đãi người dân một show nghệ thuật ẩm thực đặc sắc dưới bàn tay của các đầu bếp đẳng cấp. Tinh hoa món ngon Bắc, Trung, Nam cùng xuất hiện trên bàn tiệc tân niên, không chỉ đánh thức mọi giác quan mà còn minh chứng cho sự kết hợp hài hòa tuyệt vời giữa hương vị Bia Saigon với phong vị ẩm thực của mỗi vùng miền.

Tham gia đại tiệc “Tân niên đa miền” của Bia Saigon ngay từ 4h, anh Hoàng (31 tuổi) cho hay: "Lâu lắm rồi Đắk Lắk mới có một sự kiện quy mô và ý nghĩa đến vậy. Không chỉ được xem nghệ sĩ biểu diễn, chúng tôi còn được trải nghiệm ẩm thực và văn hóa của nhiều vùng miền khác nhau. Khoảnh khắc tất cả cùng hô vang tiếng 'Dzô' thực sự mang lại cảm giác gắn kết và đáng nhớ trong những ngày đầu năm".

Khép lại sự kiện ấn tượng tại Đắk Lắk, đại tiệc “Tân niên đa miền” của Bia Saigon vẫn sẽ tiếp tục, hẹn mang bầu không khí cuồng nhiệt này đổ bộ đến Hạ Long vào ngày 7/3 tới.

Bích Đào