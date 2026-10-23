Phát hiện hố sụt sâu 120m có không gian bên dưới rộng tới 250m giữa rừng nguyên sinh Phong Nha - Kẻ Bàng, bên dưới có cây cổ thụ, xương khỉ, vỏ ốc và hàng trăm khe nứt đá vôi. Hiện các chuyên gia chưa tìm thấy lối thông với hang động ngầm.

Ngày 23/10, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) cho biết, các chuyên gia vừa hoàn thành khảo sát một hố sụt quy mô lớn tại khu vực Chà Nòi - Khe Gát.

Hố sụt quy mô lớn vừa được phát hiện tại khu vực Chà Nòi - Khe Gát. Ảnh: Jungle Boss

Kết quả khảo sát cho thấy miệng hố có hình bầu dục, dài khoảng 190m, rộng 140m. Phần không gian phía dưới mở rộng dần về phía đáy, với chiều dài khoảng 250m, chiều ngang 200m và độ sâu khoảng 120m, tạo thành cấu trúc tương tự chiếc bát úp ngược.

Điểm đặc biệt là lòng hố được bao phủ bởi hệ sinh thái rừng nguyên sinh xanh tốt, với nhiều cây cổ thụ lớn. Tán cây dày che khuất phần lớn địa hình, khiến hố sụt khó nhận biết khi quan sát từ trên cao.

Hố sụt có chiều dài ước tính 190m, rộng 140m và sâu khoảng 120m. Ảnh: Jungle Boss

Manh mối đầu tiên xuất hiện khi ông Kevin Ditamore, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm thuộc Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ phát hiện một vùng tối bất thường giữa khu vực núi đá vôi trên ảnh vệ tinh Google Earth. Sau 3 đợt khảo sát bằng thiết bị bay không người lái, nhóm nghiên cứu xác định được vị trí hố sụt.

Từ ngày 23 đến 29/7/2025, đoàn khảo sát gồm 24 thành viên thực hiện hành trình kéo dài 6 ngày 5 đêm để tiếp cận và đo đạc. Các thành viên phải vượt hơn 20km đường rừng, băng qua những dãy núi đá vôi sắc nhọn trong điều kiện thiếu nước sinh hoạt.

Thành viên đoàn thám hiểm sử dụng thiết bị leo dây chuyên dụng để tiếp cận, khảo sát hố sụt. Ảnh: Jungle Boss

Tại hiện trường, đoàn sử dụng thiết bị chuyên dụng, thiết lập hệ thống dây an toàn để xuống đáy hố, kiểm tra địa hình và ghi nhận các đặc điểm địa chất.

Các chuyên gia phát hiện nhiều khối đá vôi sạt lở, dấu tích thạch nhũ trên vách đá, cùng nhiều bộ xương, sọ khỉ và số lượng lớn vỏ ốc. Trong quá trình khảo sát, đoàn còn nghe thấy tiếng khỉ, ghi nhận dấu hiệu hiện diện của động vật hoang dã.

Dưới đáy hố sụt, các chuyên gia còn phát hiện nhiều bộ xương, sọ khỉ cùng số lượng lớn vỏ ốc nằm rải rác. Ảnh: Jungle Boss

Ở trung tâm đáy hố, nền đá vôi bị xâm thực mạnh, xuất hiện hàng trăm khe nứt và lỗ rỗng. Nước thoát xuống bên dưới qua những khoảng rỗng này thay vì tập trung thành một dòng chảy lớn.

Đoàn cũng tìm kiếm dấu hiệu kết nối giữa hố sụt với hệ thống hang động ngầm. Một khe nứt cao khoảng 5m, ăn sâu từ 12-15m được phát hiện, nhưng không ghi nhận luồng khí lưu thông.

Các vị trí có dấu hiệu dòng chảy ở chân vách đá bị đất đá sạt lở vùi lấp. Vì vậy, đoàn chưa tìm thấy cửa hang hoặc lối thông trực tiếp tới hệ thống hang động khác trong phạm vi khảo sát.

Thảm thực vật xanh tốt với nhiều cây gỗ lớn phát triển bên trong hố sụt. Ảnh: Jungle Boss

Việc phát hiện hố sụt bổ sung dữ liệu về địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Những đặc điểm ghi nhận được mở ra hướng nghiên cứu thêm về quá trình hình thành địa hình karst, sự vận động của nước trong khối đá vôi và các hệ sinh thái tự nhiên trong khu vực. Việc bảo vệ nguyên trạng thảm thực vật và môi trường tại đây cũng có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo tồn di sản thiên nhiên.