Chiều 15/6, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 30.000 tỷ đồng.

Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) thanh toán bằng quỹ đất; nhà đầu tư được lựa chọn theo hình thức đặc biệt.

Theo nghị quyết, tổng diện tích khu vực nghiên cứu quy hoạch khoảng 567,75ha. Trong đó, diện tích mặt nước hồ Tây được giữ nguyên trạng với 520,9ha; phần diện tích đất khoảng 46,85ha, bao gồm cả các hồ nhỏ khác trong khu vực.

Hà Nội muốn phát huy giá trị khu vực hồ Tây. Ảnh: Hoàng Hà

Hạng mục trọng tâm của dự án là cải tạo, chỉnh trang hệ thống đường ven hồ với tổng chiều dài khoảng 13,5km. Thành phố sẽ nghiên cứu mở rộng một số đoạn tuyến lên quy mô mặt cắt ngang khoảng 21m. Các đoạn còn lại được xem xét mở rộng phù hợp với quy hoạch được duyệt và điều kiện thực tế.

Theo phương án dự kiến, việc mở rộng tuyến đường được thực hiện theo hình thức cầu cạn vươn ra mặt hồ. Phần mở rộng có dạng tương tự ban công, vừa tăng không gian giao thông và cảnh quan, vừa giữ nguyên diện tích mặt nước.

Bên cạnh tuyến đường ven hồ, dự án cũng bố trí các hạng mục như quảng trường, sàn ngắm cảnh, cầu cảnh quan, bến thuyền hồ Tây, công viên, vườn hoa, bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ và các công trình bảo vệ môi trường, bảo đảm phù hợp với quy hoạch.

Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào năm 2030.

Đại biểu HĐND TP Hà Nội bỏ phiếu thông qua nghị quyết. Ảnh: Phạm Hải

Cải tạo, nâng cấp hệ thống trạm bơm tiêu Đông Mỹ

HĐND TP Hà Nội cũng thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống trạm bơm tiêu Đông Mỹ nhằm bảo đảm tiêu úng cho khoảng 2.010ha thuộc các xã Thanh Trì, Nam Phù, Đại Thanh và Ngọc Hồi.

Dự án sẽ thực hiện nâng cấp các trục tiêu, khơi thông dòng chảy, giải quyết tình trạng ách tắc hệ thống tiêu thoát nước, cải thiện môi trường và cảnh quan đô thị; hỗ trợ tiêu úng cho lưu vực trạm bơm Yên Sở khi cần thiết và chủ động ứng phó với sự biến đổi khí hậu khu vực.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 4.433 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, triển khai trong giai đoạn 2026-2029.

Ngoài ra, Hà Nội sẽ xây dựng mới trạm bơm Đông Mỹ với lưu lượng thiết kế 35m³/giây cùng các hạng mục nhà máy, bể hút, bể xả, cống xả qua đê, hệ thống điện và thiết bị cơ khí...

Dự án sẽ cải tạo, nâng cấp nhiều tuyến kênh tiêu quan trọng như kênh Đồng Trì, kênh Chung, kênh Cầu Đỗ, kênh Vạn Phúc; gia cố hồ Vẹt kết hợp tạo cảnh quan với quy mô gần 12ha.