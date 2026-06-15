Chiều nay (15/6), trong khuôn khổ kỳ họp chuyên đề, với đa số phiếu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây theo phương thức đối tác công tư (PPP), áp dụng loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 11.681 tỷ đồng, sử dụng vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn huy động hợp pháp của nhà đầu tư. Thời gian thực hiện thi công dự kiến từ tháng 10/2026 - 10/2028.

Hà Nội quyết tâm cải tạo sông Cầu Bây. Ảnh: VTV

Theo UBND TP, việc triển khai dự án là nhằm từng bước cụ thể hóa Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xử lý, cải thiện môi trường, thu gom và xử lý nước thải, khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước trong lưu vực sông Cầu Bây; đồng thời hoàn thiện hệ thống thoát nước, giảm thiểu úng ngập và nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho khu vực.

Dự án được triển khai trên địa bàn 7 xã, phường, với diện tích sử dụng đất khoảng 327,18 ha.

Thanh toán bằng khoảng 24ha đất

Dự án được chia thành 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 là đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và các nhà máy xử lý nước thải lưu vực sông Cầu Bây, có tổng mức đầu tư sơ bộ 7.250 tỷ đồng.

Hạng mục này bao gồm xây dựng khoảng 78,2km hệ thống thu gom nước thải cùng 5 nhà máy xử lý nước thải tại Phúc Đồng, An Lạc, Ngọc Thụy, Đông Dư và Phú Thị. Ngoài ra, dự án còn bổ sung khoảng 7,1km hệ thống thu gom nước thải cho khu đô thị Ocean Park và các khu dân cư lân cận.

Đối với dự án thành phần 1, thành phố sẽ thanh toán bằng quỹ đất khoảng 24,07ha (giá trị khoảng 7.928 tỷ đồng) tại một số khu vực như Tây Nam Hà Nội, Nam Thăng Long, Tây Tựu, Trùng Quán và Vân Canh.

Đại biểu HĐND TP Hà Nội phát biểu tại hội trường.

Dự án thành phần 2 là cải tạo ô nhiễm dòng sông Cầu Bây, có tổng mức đầu tư sơ bộ 4.431 tỷ đồng. Phạm vi nghiên cứu khoảng 307,9ha sẽ gồm các hạng mục nạo vét, kè sông dài khoảng 6,05km; xây dựng tuyến cống ngầm bổ cập nước dài khoảng 0,5km; xây dựng trạm bơm công suất khoảng 5 m3/giây; hồ lắng bùn diện tích khoảng 10ha; tuyến đường giao thông ven sông dài khoảng 14,08km với quy mô từ 2 - 4 làn xe và mở rộng hai cầu hiện hữu.

UBND TP áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt. Trong đó, Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Phú Điền được thực hiện dự án thành phần 1; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng MIK thực hiện dự án thành phần 2.

Sông Cầu Bây ô nhiễm nghiêm trọng Sông Cầu Bây là tuyến tiêu thoát nước quan trọng của khu vực phía Đông Hà Nội, cung cấp nước tưới cho khoảng 400ha đất nông nghiệp. Hơn 10 năm qua, dòng sông rơi vào tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Nước sông có màu đen, bốc mùi hôi thối, nhiều đoạn gần như không có dòng chảy. Nguồn gây ô nhiễm chủ yếu là nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư dọc lưu vực. Ô nhiễm đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, môi trường sống của cư dân ven sông và khả năng lấy nước phục vụ tưới tiêu của hệ thống Bắc Hưng Hải.