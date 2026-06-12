Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết Quy định một số nội dung về cho thuê đất; tạm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại Hà Nội, đại biểu Lê Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Thất đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện một số nội dung nhằm bảo đảm tính khả thi, thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện.

Ông Đức đề nghị giữ nguyên quy định bồi thường bằng tiền và không áp dụng hình thức bồi thường bằng công trình. Bởi, việc bồi thường bằng công trình sẽ phát sinh nhiều thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng như lập dự án, thiết kế, thẩm định, lựa chọn nhà thầu, thi công và nghiệm thu công trình… Điều này không chỉ làm kéo dài thời gian giải phóng mặt bằng mà còn ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Thất Lê Minh Đức

Đối với quy định về “các chính sách hỗ trợ khác”, đại biểu Lê Minh Đức bày tỏ băn khoăn đối với quy định giao cho UBND cấp xã quyết định biện pháp và mức hỗ trợ khác. Quy định này có thể dẫn đến việc mỗi địa phương áp dụng một chính sách hỗ trợ khác nhau. Đại biểu lấy ví dụ về sự tác động xã hội khi 1 dự án đi qua nhiều xã.

“Người dân tại các địa bàn khác nhau có thể so sánh mức hỗ trợ, phát sinh tâm lý đòi hỏi quyền lợi, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả triển khai dự án”, đại biểu nêu ý kiến.

Đại biểu đề xuất, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, UBND cấp xã rà soát, đề xuất; UBND thành phố quyết định chính sách hỗ trợ khác đối với từng trường hợp đặc biệt.

Cũng quan tâm đến công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, bà Đỗ Thị Lan Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tùng Thiện cho rằng, cần tiếp tục làm rõ một số nội dung liên quan đến “chính sách hỗ trợ khác” nhằm tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện.

Bà Đỗ Thị Lan Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tùng Thiện phát biểu tại tổ sáng nay

Bà Lan Hương dẫn thực tế từ một dự án đi qua địa bàn trước đây thuộc thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì (cũ), nay thuộc các đơn vị hành chính mới như phường Sơn Tây và xã Suối Hai. Dự án này đã được triển khai từ năm 2022 và kéo dài trong nhiều năm.

Thời điểm bắt đầu thực hiện dự án, chính sách hỗ trợ khác đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được áp dụng theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các quy định của thành phố Hà Nội. Khi đó, các hộ dân được hưởng các mức hỗ trợ khác đối với đất vườn, cây trồng, tài sản trên đất với các mức hỗ trợ 80%, 50% hoặc 10% tùy từng trường hợp cụ thể.

Tuy nhiên, sau khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực, chính sách hỗ trợ khác có sự thay đổi. Trong một giai đoạn, người dân không còn được áp dụng khoản hỗ trợ này. Sau đó, các quy định mới lại giao thẩm quyền quyết định mức hỗ trợ khác cho cấp xã.

“Trong cùng một dự án nhưng nếu có hộ được hưởng hỗ trợ, có hộ không được hưởng hỗ trợ thì chắc chắn sẽ phát sinh so bì, khiếu kiện đông người kéo dài, gây rất nhiều khó khăn cho quá trình thực hiện”, đại biểu nêu quan điểm.

Tránh tình trạng mỗi nơi một mức hỗ trợ khác nhau

Trả lời vấn đề liên quan đến “mức hỗ trợ khác” mà đại biểu đề cập, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, tình trạng này trước đây từng xảy ra. Thế nhưng, trong 6 tháng gần đây, thành phố đã nghiên cứu các cơ chế mới để có một văn bản thống nhất trong việc đồng bộ về chính sách. Khi một xã, phường có chính sách đã được thành phố thông qua thì được áp dụng ngay cho các đơn vị còn lại (với cùng 1 dự án).

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trả lời nhiều vấn đề "nóng" của Hà Nội

"Nếu còn vướng mắc, các đồng chí cứ gửi văn bản cho tôi để cơ quan chuyên môn nghiên cứu", ông Thắng trả lời kiến nghị của Bí thư phường Tùng Thiện.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay, định hướng của thành phố là giao cho cấp xã tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, việc này cần được triển khai trên cơ sở chính sách đồng bộ trên toàn địa bàn, tránh tình trạng cùng một loại dự án nhưng mỗi nơi áp dụng một mức hỗ trợ khác nhau, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện.

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