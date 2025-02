Chiều 28/2, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động lãnh đạo cấp phòng, công an cấp huyện theo đề án của Đảng ủy Công an Trung ương.

Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình về công tác cán bộ. Ảnh: CA

Thời gian qua, Công an tỉnh Hòa Bình đã gấp rút triển khai các phần việc để tổ chức mô hình công an địa phương 2 cấp (cấp tỉnh, cấp xã), không tổ chức công an cấp huyện và chuyển giao một số chức năng, nhiệm vụ từ một số sở, ngành cho lực lượng công an.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Hòa Bình đã họp bàn, thống nhất chủ trương và Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định điều động, phân công đối với 996 lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị (280 lãnh đạo, chỉ huy, 916 cán bộ, chiến sĩ).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng, to lớn của lớp lớp các thế hệ lực lượng công an cấp huyện đối với sự nghiệp bảo đảm ANTT, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Đặc biệt, biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị trong Công an tỉnh trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy và chúc mừng 123 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy được điều động, nhận nhiệm vụ mới trong đợt này.

Trước đó, ngày 27/2, Công an tỉnh Sơn La tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể công an cấp huyện. Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cũng có quyết điều động 59 lãnh đạo công an cấp huyện giữ chức vụ lãnh đạo các phòng Công an tỉnh; 1 lãnh đạo công an huyện giữ chức trưởng công an xã; 637 chỉ huy và cán bộ cấp đội của công an cấp huyện về các phòng của Công an tỉnh; 410 người đến nhận công tác tại các xã; 49 công an các xã về các phòng Công an tỉnh.