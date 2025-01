Trước đó, Bến Tre đã công bố Nghị quyết 1237 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Bến Tre giai đoạn 2023-2025

Bộ trưởng Công an có quyết định về sắp xếp, kiện toàn công an phường, xã theo sắp xếp đơn vị hành chính mới.

Đại tá Phạm Văn Ngót trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh cho 6 chỉ huy Công an phường, xã, theo sắp xếp đơn vị hành chính mới. Ảnh: Công an Bến Tre

Cụ thể, tại TP Bến Tre, giải thể Công an phường 4 và phường 5, nhập vào Công an phường An Hội.

Tại huyện Châu Thành, giải thể Công an xã Phú An Hòa và An Hóa, nhập vào Công an xã An Phước. Giải thể Công an xã An Hiệp và Sơn Hòa nhập vào Công an xã Tường Đa. Giải thể Công an xã An Khánh, nhập vào Công an thị trấn Châu Thành.

Đối với huyện Bình Đại, giải thể Công an xã Phú Vang, nhập vào Công an xã Lộc Thuận.

Tại huyện Ba Tri, giải thể Công an xã Tân Mỹ, nhập vào Công an xã Mỹ Hòa.

Tại buổi lễ cũng đã công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh cho 6 chỉ huy Công an phường, xã, theo sắp xếp đơn vị hành chính mới.

Đại tá Phạm Văn Ngót, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre yêu cầu lãnh đạo các công an huyện, TP Bến Tre khẩn trương triển khai quyết định về bố trí nhân sự theo thẩm quyền, nhanh chóng ổn định về tổ chức, biên chế đi vào hoạt động.

Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã, phường, thị trấn bắt tay ngay vào thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định không để gián đoạn các mặt công tác…