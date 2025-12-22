Mở cửa phiên giao dịch 22/12, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam diễn biến khá tích cực, sôi động hơn và nhiều cổ phiếu tăng khá mạnh, trong đó có cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Đa số các cổ phiếu trụ cột tăng giá, nhưng một số mã vẫn chịu áp lực bán khá mạnh, trong đó có cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang do ông Đào Hữu Huyền làm chủ tịch. Sau khi giảm sàn 3 phiên liên tiếp và tiếp tục giảm mạnh thêm 6,3% trong một phiên sau đó, với tổng mức mất giá hơn 24%, cổ phiếu DGC tiếp tục giảm nhẹ 200 đồng xuống mức 70.000 đồng/cp trong phiên đầu tuần mới.

Tuy nhiên, sức cầu bắt đáy đã quay trở lại với cổ phiếu Hóa chất Đức Giang trong bối cảnh cả TTCK tăng bùng nổ trong phiên chiều 22/12. Chốt phiên giao dịch cổ phiếu DGC tăng 4.400 đồng lên 74.600 đồng/cp.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu DGC tăng trở lại lên hơn 6 triệu đơn vị, dù vẫn thấp hơn mức gần 18,6 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng trong phiên 16/12 nhưng đã rất ấn tượng so với khối lượng giao dịch bình quân của cổ phiếu này.

Giao dịch cổ phiếu DGC tăng lên cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện cho dù khối ngoại tiếp tục bán ròng cổ phiếu này. Trong phiên 22/12, các nhà đầu tư nước ngoài bán gần 775 nghìn cổ phiếu DGC, trong khi mua hơn 330 nghìn đơn vị.

DGC tăng trở lại nhưng tính trong 5 phiên gần nhất, cổ phiếu này vẫn mất 20%, từ mức 93.000 đồng/cp hôm 15/12 xuống mức 74.600 đồng/cp như hiện tại. Còn so với mức giá đỉnh cao gần 130.000 đồng/cp ghi nhận hồi giữa năm ngoái, cổ phiếu DGC đã mất khoảng 43%, tương đương vốn hóa mất khoảng 20 nghìn tỷ đồng xuống hiện còn khoảng 28,3 nghìn tỷ đồng.

Chủ tịch DGC Đào Hữu Huyền. Ảnh: DGC

Cổ phiếu DGC tăng trở lại trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng mạnh phiên thứ 2 liên tiếp. Kết thúc phiên 22/12, chỉ số VN-Index tăng 46,72 điểm (+2,74%) lên 1.751,03 điểm. VN30-Index tăng 52 điểm (+2,7%) lên 1.985,28 điểm. Trong phiên cuối tuần trước, hôm 19/12, VN-Index tăng 15 điểm.

Trên thực tế, DGC lao dốc trong 4 phiên trước đó trong bối cảnh gần như không có thông tin xấu nào được công bố chính thức đối với doanh nghiệp được xem là hàng đầu trong lĩnh vực hóa chất của Việt Nam này. DGC có kết quả kinh doanh rất tốt trong 9 tháng đầu năm 2025.

Trên TTCK, giao dịch trong phiên 22/12 rất sôi động. Kết thúc phiên giao dịch, cổ phiếu VIC của Vingroup tăng kịch trần thêm 10.300 đồng lên 158.800 đồng/cp. Cổ phiếu Sacombank (STB) cũng tăng trần thêm 3.400 đồng lên 52.400 đồng/cp.

Đà tăng mạnh của VIC đưa vốn hóa Tập đoàn Vingroup vượt 1,2 triệu tỷ đồng, gấp 2,5 lần vốn hóa Ngân hàng Vietcombank (VCB). Theo Forbes, tính tới 22/12, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng thêm 1,7 tỷ USD so với cuối tuần trước lên 28,2 tỷ USD, xếp thứ 80 trên thế giới.

Nhiều mã cổ phiếu trụ cột khác cũng tăng mạnh. Vinhomes (VHM) tăng 5.900 đồng lên 107.400 đồng/cp. Vincom Retail (VRE) tăng 1.300 đồng lên 33.000 đồng/cp. HDBank (HDB) tăng 1.050 đồng lên 27.000 đồng/cp. Thế Giới Di Động (MWG) tăng 2.100 đồng lên 85.000 đồng/cp. VietJet (VJC) tăng 6.100 đồng lên 206.000 đồng/cp.

Ở chiều ngược lại, Sabeco (SAB) giảm 100 đồng xuống 49.600 đồng/cp. Vinamilk (VNM) giảm 800 đồng xuống 63.200 đồng/cp. FPT giảm 200 đồng xuống 93.700 đồng/cp.

Thanh khoản tăng vọt lên hơn 30,6 nghìn tỷ đồng trên HoSE.

TTCK tăng mạnh trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức cao và mục tiêu tăng 2 con số trong năm 2026. Chính phủ vẫn đang thực hiện chính sách tiền tệ và tài khóa nới lỏng để thúc đẩy tăng trưởng. TTCK Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi từ năm sau. Nhiều tổ chức ngoại dự báo VN-Index có thể lên 2.000 điểm trong năm sau. Pyn Elite Fund thậm chí dự báo VN-Index lên 3.200 điểm.

Pyn Elite Fund cho rằng mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%/năm trong 10-15 năm tới sẽ có thể đưa quy mô nền kinh tế lên một mặt bằng cao hơn.