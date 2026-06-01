Những ngày vừa qua, tiêu thụ điện trên toàn quốc nói chung và khu vực miền Bắc nói riêng liên tiếp lập kỷ lục. Trong đó, ngày 27/5, sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc đạt kỷ lục 1,217 tỷ kWh, cao hơn 9,5% so với kỷ lục của năm 2025; hệ thống điện miền Bắc cũng ghi nhận sản lượng tiêu thụ điện vọt lên 631 triệu kWh - mức cao chưa từng có.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, từ ngày 23/5 đến nay, khu vực miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên và gay gắt nhất kể từ đầu mùa hè năm 2026. Nền nhiệt tại nhiều địa phương Bắc Bộ phổ biến từ 37-39 độ C, nhiều nơi trên 40 độ C.

Tại các đô thị lớn, hiệu ứng hấp thụ nhiệt từ các công trình bê tông và các tòa nhà có diện tích kính lớn khiến nhiệt độ cảm nhận có thể vượt ngưỡng 50 độ C.

Đáng chú ý, tình trạng oi nóng kéo dài cả ngày lẫn đêm khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh... tăng đột biến.

Dự báo, thời gian tới (từ tháng 6 đến tháng 8/2026) vẫn còn xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài trên toàn quốc, đặc biệt là ở khu vực miền Bắc.

Nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao kỷ lục trong những ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt. Ảnh: EVNNPC

Để chủ động kiểm soát chi phí tiền điện trong mùa nắng nóng, EVNNPC khuyến nghị khách hàng thường xuyên theo dõi sản lượng điện sử dụng và kịp thời điều chỉnh thói quen sinh hoạt khi thấy mức tiêu thụ tăng bất thường.

Theo đó, người dân nên cài đặt điều hòa từ 26°C trở lên, kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát; đóng kín cửa khi sử dụng điều hòa; vệ sinh định kỳ thiết bị làm mát; tắt các thiết bị điện khi không sử dụng; hạn chế bật đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm.

Đối với các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất thì cần rà soát phụ tải, bố trí kế hoạch sản xuất phù hợp, kiểm tra hệ thống điện nội bộ và các thiết bị tiêu thụ điện lớn nhằm giảm tổn thất điện năng, tiết kiệm chi phí, tránh hóa đơn tiền điện tăng cao và bảo đảm vận hành an toàn.

Bên cạnh các giải pháp tiết kiệm điện, EVNNPC cũng khuyến khích các hộ gia đình, doanh nghiệp... nghiên cứu lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Giải pháp này giúp tận dụng nguồn năng lượng mặt trời vào ban ngày, giảm lượng điện mua từ lưới điện quốc gia, qua đó góp phần giảm chi phí sử dụng điện và hướng tới sử dụng năng lượng xanh, bền vững.

Theo EVNNPC, việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, kết hợp với các giải pháp năng lượng xanh không chỉ giúp người dân và doanh nghiệp kiểm soát hóa đơn tiền điện trong mùa nắng nóng, mà còn góp phần giảm áp lực vận hành hệ thống điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn miền Bắc.

“Việc chủ động theo dõi sản lượng điện hàng ngày, sử dụng các thiết bị làm mát hợp lý, nghiên cứu đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà và thực hành tiết kiệm điện ngay từ đầu mùa nắng nóng sẽ tránh hóa đơn tiền điện tăng cao trong các tháng tới”, EVNNPC nhấn mạnh.