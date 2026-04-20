Ngày 20/4, truyền thông Thái Lan đưa tin nam ca sĩ Kritsada (34 tuổi) tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào đêm 19/4 trên tuyến Phitsanulok - Sukhothai.

Khoảng 22h30, chiếc ô tô do anh điều khiển bất ngờ mất lái, lao xuống lề đường tại khu vực Moo 3. Tại hiện trường, 2 cột điện bị tông gãy, phương tiện hư hỏng nặng, gần như biến dạng hoàn toàn. Bên trong xe, lực lượng chức năng xác nhận nam ca sĩ đã tử vong tại chỗ với nhiều chấn thương nghiêm trọng ở vùng ngực và mặt do va chạm mạnh.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h cùng ngày, Kritsada vẫn đăng bài trên Facebook khi đang tham dự một buổi tiệc tại huyện Phrom Phiram. Sau khi rời đi, anh được cho là tự lái xe với tốc độ cao. Khi đến khu vực xảy ra tai nạn, xe bất ngờ mất kiểm soát và lao vào cột điện.

Hiện thi thể nam ca sĩ đã được chuyển đến khoa pháp y của Bệnh viện Phutthachinarat để khám nghiệm trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Kritsada từng gây chú ý khi tham gia The Voice Thailand 2024.

Kritsada là giọng ca chính của ban nhạc Thotsaniyom, hoạt động chủ yếu tại các sân khấu địa phương và sự kiện âm nhạc ở Thái Lan. Anh theo đuổi con đường ca hát nhiều năm, ghi dấu với chất giọng mộc mạc và phong cách biểu diễn gần gũi.

Trước khi gặp nạn, nam ca sĩ vẫn tích cực biểu diễn và thử sức tại các sân chơi lớn như The Voice Thailand 2024.

Sự ra đi đột ngột của Kritsada khiến các thành viên ban nhạc cùng đông đảo người hâm mộ bàng hoàng, gửi lời chia buồn và tưởng nhớ nam ca sĩ.

Nguồn: Dara Daily