Tối 9/11, giữa không gian ngập tràn hoa trắng tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà có bài phát biểu xúc động. Với giọng run run và đôi mắt rưng rưng, hoa hậu xứ Thanh dành những lời yêu thương chân thành nhất cho chồng - doanh nhân Nguyễn Viết Vương, thiếu gia của một tập đoàn xây dựng lớn.

Mở đầu bài phát biểu, Đỗ Thị Hà thừa nhận dù không phải nhà thơ nhưng cô biết đang sống trọn vẹn nhất khi đứng trước mặt người đàn ông mình yêu thương trong khoảnh khắc ý nghĩa nhất cuộc đời.

Điều đặc biệt nhất là cách Đỗ Thị Hà kể về hành trình tình yêu - không bắt đầu từ lời hứa hẹn ngọt ngào mà từ những điều "hết sức bình dị". Đó là bữa cơm cô nấu, rồi phát hiện cả hai đều "thích ăn mặn, kiểu miền Trung".

Vợ chồng Đỗ Thị Hà xúc động trên sân khấu.

"Anh thích ăn cá khô, anh thích ăn thịt trâu và em cũng thế. Để rồi hai đứa cùng nhau lên cân rồi lại cùng tập đến tận 11h đêm để giảm cân trước ngày cưới" - Đỗ Thị Hà chia sẻ giữa tiếng cười của quan khách.

Câu chuyện tưởng hài hước nhưng lại thể hiện sự đồng điệu hoàn hảo giữa hai người - từ khẩu vị ăn uống đến cách cùng nhau vượt qua thử thách nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Phần xúc động nhất là khi Đỗ Thị Hà từ tận đáy lòng trân trọng người đàn ông luôn sẵn sàng làm những việc chưa từng làm vì cô, sẵn sàng nhường nhịn khi cãi vã, luôn ở bên ủng hộ và chia sẻ mọi ước mơ, hoài bão.

"Chính từ khoảnh khắc đó em biết anh là bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời em. Dẫu biết cuộc đời có nhiều khó khăn, nhưng em tin chỉ cần ở bên anh mọi bão tố đều trở nên nhẹ nhàng. Vì anh chính là bình yên em muốn trở về mỗi ngày" - giọng nàng hậu nghẹn ngào.

Kết thúc bài phát biểu, Đỗ Thị Hà mong ước từ hôm nay 2 người sẽ cùng cố gắng để mỗi ngày đều tràn đầy niềm vui. "Kể cả khi vui, khi buồn, lúc mạnh mẽ hay yếu lòng thì vẫn cứ nắm chặt đôi bàn tay nhau anh nhé. Em yêu anh, chồng yêu của em" - cô dâu kết lời với giọng run run.

Cô dâu và chú rể vui cùng các khách mời dự tiệc.

Sau lời phát biểu, không ít khách mời không kìm được nước mắt, trong đó có hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, á hậu Hoàng Thùy, hoa hậu Lương Thùy Linh và dàn người đẹp thân thiết. Chú rể Nguyễn Viết Vương cũng rưng rưng, không ngớt trao những cái ôm và nụ hôn dịu dàng cho cô dâu.

Tiệc cưới ở Hà Nội diễn ra sau hôn lễ giản dị tại quê nhà chú rể ở Quảng Trị ngày 22/10, được tổ chức theo phong cách cổ tích với biển hoa trắng ngập tràn không gian.

Minh Tinh

Ảnh: Lê Chí Linh, video: NT