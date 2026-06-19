Đêm 18/6, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam chính thức bước vào mùa thứ 21, quy tụ 15 nhà thiết kế và thương hiệu trong nước lẫn quốc tế cùng loạt nghệ sĩ giải trí đình đám.

Lần đầu trong lịch sử 21 mùa, vị trí mở màn được trao cho nhà thiết kế (NTK) trẻ. NTK Tom Trandt ra sân với bộ sưu tập Nguồn - câu chuyện về hành trình trở về những giá trị nguyên bản, khuyến khích thế hệ trẻ tự tin khơi dậy bản sắc của chính mình.

Tóc Tiên và UPRIZE.

Điểm sáng của show là sự xuất hiện bất ngờ của Tóc Tiên trên cương vị vedette Sau đó, nhóm nhạc tân binh UPRIZE tiếp tục "đốt cháy" sân khấu trong phần trình diễn khai màn đặc biệt.

Tiếp nối chương trình, nhà thiết kế người Ý Angelo Cruciani mang đến bộ sưu tập Thu Đông 2026/27 Metropolitan Amazones - góc nhìn táo bạo về mối quan hệ giữa con người, nghệ thuật và công nghệ trong kỷ nguyên mới. Show có sự góp mặt của siêu mẫu Võ Hoàng Yến với vị trí vedette.

Võ Hoàng Yến.

Các người mẫu trình diễn BST của NTK Angelo Cruciani.

Bộ sưu tập Đẩy đưa 2 của NTK Adrian Anh Tuấn tiếp tục dòng chảy resort wear đặc trưng nhưng lần này với sắc thái mãnh liệt và nồng cháy hơn. Show gây bất ngờ với sự xuất hiện của 6 gương mặt từ đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam gồm: Yolina Lindquist, Chelsea Fernandez, H'Hen Niê, Tata, Phương Linh, Lệ Hằng, Cẩm Ly - vừa đảm nhận vai trò mở màn và vedette kết màn, tạo nên một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất của đêm.

H'Hen Niê cùng các chị em nhà Hoàn vũ catwalk. Thần thái và sắc vóc của H'Hen Niê luôn nổi bật dù cô mới sinh và vẫn đang trong thời kỳ chăm con.

Khép lại đêm khai mạc là show của NTK Kelbin Lei, nổi tiếng với vai trò stylist riêng của Tóc Tiên, với bộ sưu tập Nobody knows 05 - tuyên ngôn về tự do thể hiện bản sắc và phá vỡ giới hạn trong thời trang. Sức hút của show được đẩy lên khi mời cặp đôi Kim Tuyến - Đồng Ánh Quỳnh mở màn cùng 4 nam diễn viên Quốc Anh, Võ Điền Gia Huy, Ma Ran Đô và Trần Ngọc Vàng lần đầu tiên cùng catwalk trong vị trí vedette.

6 diễn viên đang hot gây chú ý khi lần đầu diễn chung một show thời trang.

Màn kết hợp giữa thời trang và điện ảnh nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán về ý tưởng ngay khi các nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu.

Các người mẫu, diễn viên trình diễn trong đêm khai mạc:

Ảnh: BTC, video: HM