Ngày 2/7, truyền thông Hàn Quốc đưa tin diễn viên kiêm MC Ham So Won đang điều trị tại bệnh viện sau khi gặp tai nạn giao thông.

Theo thông tin được công bố, vụ việc xảy ra trên một đoạn đường dốc. Trong lúc cô điều khiển phương tiện, chiếc xe bất ngờ lao vào cột điện.

Nữ diễn viên sau đó được đưa đến một bệnh viện ở Seoul. Các bác sĩ chẩn đoán cô bị gãy xương chậu và đã tiến hành phẫu thuật. Hiện Ham So Won vẫn đang điều trị, đồng thời tập trung hồi phục sức khỏe.

Ham So Won.

Thông tin nữ diễn viên gặp tai nạn nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ lo lắng trước tình trạng sức khỏe của cô và gửi lời chúc sớm bình phục.

Ham So Won sinh năm 1976, bước chân vào làng giải trí sau khi giành danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương năm 1997. Cô được đông đảo khán giả biết đến qua bộ phim điện ảnh Sex Is Zero (2002), trước khi tiếp tục tham gia nhiều dự án điện ảnh và chương trình truyền hình.

Từ năm 2008, Ham So Won mở rộng hoạt động sang thị trường Trung Quốc. Năm 2018, cô gây chú ý khi kết hôn với doanh nhân người Trung Quốc - Trần Hoa, kém 18 tuổi.

Đến tháng 8/2024, Ham So Won xác nhận trong một buổi phát sóng trực tiếp rằng cô và Trần Hoa đã ly hôn từ cuối năm 2022.

Lễ cưới của Ham So Won:

Nguồn: Twig24