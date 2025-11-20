Đêm bán kết Miss Universe 2025 diễn ra tối 19/11 tại Bangkok, Thái Lan chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của 122 thí sinh trong 2 phần thi: áo tắm và dạ hội.

Áo tắm là phần thi đầu tiên của đêm bán kết, đòi hỏi các thí sinh phải thể hiện vóc dáng chuẩn mực, sự tự tin và khả năng catwalk chuyên nghiệp. Đây không chỉ là cuộc thi về hình thể mà còn là sự đánh giá toàn diện về sức khỏe, sự rèn luyện và tinh thần tự tin của người phụ nữ hiện đại.

Hương Giang trong phần thi áo tắm.

Hương Giang xuất hiện trong bộ áo tắm màu đỏ khoe vóc dáng cân đối. Người đẹp chủ động đường đi và biểu cảm gương mặt tốt hơn so với phần thi áo tắm tại Pattaya nhưng chưa hoàn toàn thoải mái.

Phần thi áo tắm tại Miss Universe 2025 không chỉ là cuộc so tài về hình thể mà còn là màn khoe cá tính và phong thái của từng đại diện. Đáng chú ý, các thí sinh đến từ nhiều châu lục khác nhau đều mang đến những nét đẹp đa dạng: từ vóc dáng cao ráo, săn chắc của các đại diện châu Âu và Mỹ Latin đến vẻ thanh thoát, quyến rũ của các người đẹp châu Á.

Một số thí sinh gây ấn tượng với những bước đi uyển chuyển, tận dụng tốt không gian sân khấu để tương tác với ống kính, trong khi số khác lại lựa chọn phong cách mạnh mẽ, quyền lực hơn.

Dạ hội là phần thi then chốt thứ 2 của đêm bán kết. Đây là cơ hội để các người đẹp thể hiện sự thanh lịch, khí chất và phong cách cá nhân qua những thiết kế dạ hội đẳng cấp. Phần thi này không chỉ đánh giá vẻ đẹp bên ngoài mà còn xem xét cách thí sinh mang trang phục, thần thái và khả năng tỏa sáng trên sân khấu.

Hương Giang trong phần thi dạ hội.

Chuyển sang phần thi dạ hội, Hương Giang có sự lột xác ấn tượng. Cô xuất hiện trong bộ váy dạ hội thanh lịch với thiết kế sang trọng, toát lên vẻ quyến rũ và đẳng cấp. Lối trang điểm và phụ kiện tinh tế giúp Hương Giang thể hiện được sự chuyên nghiệp và bản lĩnh.

Những bước catwalk uyển chuyển, ánh mắt tự tin và nụ cười rạng rỡ của Hương Giang thu hút sự chú ý của ban giám khảo, khán giả Việt Nam cổ vũ rất lớn vọng cả tiếng thu trên truyền hình. Phần thi dạ hội của Hương Giang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Phần thi dạ hội đêm bán kết Miss Universe 2025 chứng kiến các thí sinh trình diễn ấn tượng với những thiết kế đẳng cấp. Sự đa dạng từ cổ điển đến hiện đại, từ gợi cảm đến thanh lịch, được đầu tư công phu, từ chất liệu cao cấp, kỹ thuật đính kết tinh xảo đến cách phối màu táo bạo. Các thí sinh tự tin trong từng bước catwalk, kết hợp với thần thái rạng rỡ và nụ cười tươi tắn.

Bán kết Miss Universe 2025 còn đánh dấu nhiều thiết kế dạ hội Việt Nam có mặt trên sân khấu. Chia sẻ với VietNamNet, nhà thiết kế Minh Tuấn tiết lộ đã thiết kế váy cho 10 đại diện quốc gia trong đó có Aruba, Botswana, Quần đảo Virgin thuộc Anh, Curacao, Guyana, Hà Lan, Nicaragua, Trung Quốc... Mỗi bộ trang phục đều được thực hiện thủ công, mang phong cách gợi cảm - quyền lực - sang trọng, đảm bảo tôn vinh vóc dáng và cá tính của từng thí sinh.

4 thí sinh mặc thiết kế Việt Nam trong đêm bán kết.

Đêm bán kết Miss Universe 2025 diễn ra trên sân khấu rộng lớn với đường catwalk dài nhưng chính yếu tố này lại vô tình bộc lộ nhiều hạn chế của các người đẹp cũng như công tác sản xuất. Một số thí sinh cho thấy kỹ năng trình diễn còn non yếu, chưa tự tin trên đường runway dài. Cách bắt hình thiếu tính thẩm mỹ không tôn lên vóc dáng của các thí sinh mà vô tình lộ nhiều điểm yếu về hình thể.

Đêm chung kết Miss Universe 2025 sẽ diễn ra sáng 21/11 tại Impact Arena, Pak Kret, Bangkok, Thái Lan.

Ảnh, video: FPT Play