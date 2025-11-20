Một sự cố đáng tiếc đã xảy ra tại đêm thi bán kết của cuộc thi Miss Universe 2025 vừa diễn ra tại Thái Lan. Thí sinh đại diện Jamaica, Gabrielle Henry (29 tuổi), ngã mạnh xuống sân khấu và phải được đưa ra ngoài bằng cáng cứu thương.

Theo các nguồn tin và hình ảnh lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, Gabrielle Henry bước hụt, ngã thẳng xuống sàn sân khấu trong lúc di chuyển với đầm dạ hội trên sân khấu. Cô cần sự hỗ trợ y tế khẩn cấp và được đưa ra khỏi sân khấu bằng cáng, trong khi chương trình vẫn tiếp tục với các thí sinh khác.

Ban tổ chức Miss Universe cũng như BTC Miss Universe Jamaica chưa đưa ra thông báo chính thức về tình trạng sức khỏe của Gabrielle Henry, mức độ chấn thương hay liệu cô có được chuyển đến bệnh viện hay không và liệu nữ bác sĩ nhãn khoa có kịp bình phục để tham gia đêm chung kết sắp tới.

Hoa hậu Jamaica trong phần thi trang phục dạ hội, ít phút trước khi bị ngã.

Gabrielle Henry là một trong những thí sinh nổi bật nhất tại Miss Universe 2025. Cô đăng quang Miss Universe Jamaica 2025 vào tháng 8 năm nay. Đây là lần thứ hai cô tham gia cuộc thi quốc gia.

Với nghề nghiệp là bác sĩ nhãn khoa tại bệnh viện đại học West Indies, Gabrielle Henry mang đến đấu trường quốc tế thông điệp mạnh mẽ về sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là chăm sóc mắt và hỗ trợ người khiếm thị. Cô từng chia sẻ hành trình của mình là minh chứng cho việc phụ nữ có thể cân bằng giữa sự nghiệp y khoa đòi hỏi cao và đam mê sân khấu.

Trước khi đến Thái Lan, Gabrielle còn đối mặt với khó khăn cá nhân khi quê nhà Jamaica vừa hứng chịu siêu bão Melissa vào cuối tháng 10, gây thiệt hại nặng nề. Cô lên đường tham dự cuộc thi với trái tim nặng trĩu nhưng vẫn quyết tâm mang hình ảnh Jamaica ra thế giới.

Clip Gabrielle Henry bị ngã:

Ngay sau sự cố, nhiều người hâm mộ Jamaica và các fan sắc đẹp quốc tế bày tỏ sự lo lắng nhưng cũng gửi lời động viên Gabrielle Henry.

Đêm chung kết Miss Universe 2025 sẽ diễn ra vào sáng 21/11 (giờ Thái Lan), được phát sóng trực tiếp trên nhiều nền tảng toàn cầu. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi là hoa hậu Nguyễn Hương Giang, 33 tuổi.

Minh Nghĩa