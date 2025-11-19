Khác với những thiết kế cầu kỳ thường thấy ở đấu trường nhan sắc quốc tế, Hương Giang chọn chiếc áo dài trắng tinh khôi kết hợp cùng chiếc xe đạp Thống Nhất và nón lá in hình cờ đỏ sao vàng.

Hương Giang tại vòng thi Trang phục truyền thống Miss Universe 2025.

Ngay sau khi xuất hiện, hình ảnh Hương Giang trong trang phục dân tộc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được 'bão' lời khen ngợi. Khán giả bày tỏ sự xúc động trước sự lựa chọn thông minh và tinh tế của đại diện Việt Nam.

"Đơn giản mà đẹp, đúng chất Việt Nam mình", "Xe đạp Thống Nhất là tuổi thơ của bao thế hệ người Việt", "Hương Giang đã làm rất tốt khi không chọn những thứ quá cầu kỳ mà vẫn gây ấn tượng mạnh" - là những bình luận được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn sắc đẹp.

Chia sẻ với VietNamNet, nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông cho biết rằng chiếc xe đạp được trang trí bằng khoảng 300 nghìn viên đá pha lê lấp lánh. Chi phí nguyên liệu đá chỉ riêng phần này đã rơi vào khoảng 1,5 tỷ đồng.

Về phần áo dài, nhà thiết kế lựa chọn loại vải cotton lụa để thực hiện. Kiểu dáng được xây dựng dựa trên mẫu áo dài học sinh truyền thống của Việt Nam với những đặc điểm như: cổ áo dựng đứng, tay áo kiểu raglan, phần thân cắt theo hình chữ A và phối cùng quần suông rộng rãi. Thiết kế hướng đến sự giản dị, thoáng đãng nhưng vẫn giữ được vẻ trong trẻo thuần khiết vốn có của trang phục truyền thống.

Trước đó, Hương Giang đã có nhiều hoạt động phụ và tham gia đêm thi áo tắm, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ trong nước.

Miss Universe 2025 là một trong những đấu trường nhan sắc uy tín nhất thế giới. Đêm chung kết Miss Universe 2025 diễn ra ngày 21/11.

Ảnh/Video: Miss Universe Thailand