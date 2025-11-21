Sau 3 tiếng hồi hộp và căng thẳng của chung kết Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) 2025, danh hiệu cao nhất thuộc về đại diện Mexico - Fátima Bosch.

Á hậu 4 là đại diện Bờ Biển Ngà - Olivia Yacé, á hậu 3 thuộc về đại diện Philippines - Ahtisa Manalo, á hậu 2 thuộc về Venezuela - Stephany Abasali và á hậu 1 gọi tên chủ nhà Thái Lan - Praveenar Singh.

Miss Universe 2025 Fátima Bosch đến từ Mexico.

Công bố kết quả:

Chung kết Miss Universe 2025 chính thức bắt đầu lúc 8h sáng 21/11 tại Thái Lan với màn mở đầu hoành tráng. Sau phần giới thiệu về cuộc thi, ban tổ chức công bố top 30 thí sinh xuất sắc nhất.

Danh sách top 30 gồm đại diện của Ấn Độ, Guadeloupe, Trung Quốc, Thái Lan, Brazil, Rwanda, Cote D' Ivoire (Bờ Biển Ngà), Colombia, Hà Lan, Cuba, Bangladesh, Nhật Bản, Puerto Rico, Mỹ, Mexico, Philippines, Zimbabwe, Costa Rica, Malta, Chile, Canada, Latina, Croatia, Venezuela, Guatemala, Palestine, Nicaragua, Pháp, Cộng hòa Dominican, Paraguay (thí sinh được bình chọn nhiều nhất).

30 thí sinh bước vào phần thi đầu tiên của đêm chung kết với trang phục áo tắm. Từng người đẹp lần lượt xuất hiện từ hậu trường, sải bước tự tin trên sân khấu rộng lớn.

Phần thi áo tắm:

Những bộ áo tắm 2 mảnh đa dạng màu sắc tôn lên vóc dáng chuẩn mực của từng thí sinh. Mỗi người có khoảng 30 giây với những bước catwalk chuyên nghiệp, dừng chân ở những điểm đã được bố trí sẵn, tạo góc độ đẹp nhất trước ống kính camera và ban giám khảo.

Các thí sinh top 30 trình diễn áo tắm.

Khán giả tại trường quay không ngừng reo hò cổ vũ khi các người đẹp thể hiện năng lượng tích cực và thần thái tươi tắn, phong thái tự tin, kỹ năng catwalk, đến khả năng tương tác với khán giả và camera trong khi âm nhạc sôi động tạo không khí hào hứng cho màn trình diễn.

Sau khi cả 30 thí sinh hoàn thành phần trình diễn, ban giám khảo tiến hành chấm điểm và chọn ra top 12 gồm: Chile, Colombia, Cuba, Guadeloupe, Mexico, Puerto Rico, Venezuela, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Malta, Bờ Biển Ngà.

Phần thi trang phục dạ hội:

12 thí sinh được gọi tên tiến vào phần thi đầm dạ hội, thể hiện đẳng cấp, gu thẩm mỹ và phong cách cá nhân của mỗi người đẹp. Các thí sinh làm chủ không gian, thực hiện các động tác quay người, dừng chân và tạo dáng một cách tự tin và chuyên nghiệp. Màu sắc đa dạng từ hồng lộng lẫy, đỏ rực rỡ, xanh navy huyền bí, cho đến bạc kim óng ánh tạo nên một bức tranh thời trang đầy màu sắc và cảm xúc.

Các thí sinh trong trang phục dạ hội.

Từng thí sinh xuất hiện với những bộ cánh ấn tượng: đại diện Chile lộng lẫy trong đầm hồng sequin trễ vai, Colombia với đầm hồng pastel ôm sát xẻ tà cao, Guadeloupe sang trọng với thiết kế xanh navy đính đá pha lê cầu kỳ, Mexico như nữ hoàng trong đầm đỏ thêu vàng kim kết hợp áo choàng dài, Venezuela tỏa sáng với đầm đỏ điểm vai sequin vàng, Trung Quốc gây bất ngờ với đầm bạc ánh kim kết hợp áo choàng lông trắng của NTK Việt Nam - Nguyễn Minh Tuấn...

Kết thúc phần trình diễn đầm dạ hội, ban giám khảo công bố 5 thí sinh xuất sắc gồm: Thái Lan, Philippines, Venezuela, Mexico, Bờ Biển Ngà. 5 thí sinh bước vào phần thi quan trọng nhất - vòng hỏi đáp trực tiếp trước ban giám khảo.

Phần thi ứng xử với ban giám khảo:

Đại diện Thái Lan được hỏi nếu có cơ hội phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, cô sẽ nói về vấn đề toàn cầu nào và tại sao. Người đẹp trả lời rằng cô sẽ chọn vấn đề bình đẳng giới cho phụ nữ vì tin rằng tất cả mọi người đều xứng đáng được tôn trọng, đối xử tử tế và có sự bình đẳng như các giới tính khác, đặc biệt là tại nơi làm việc và trong gia đình, đồng thời kêu gọi mọi người cất cao tiếng nói vì bình đẳng cho phụ nữ.

Hoa hậu Philippines được hỏi về đóng góp của cô cho nhân loại với tư cách đại sứ toàn cầu, cô chia sẻ rằng muốn trở thành niềm hy vọng của mọi người khi xuất thân từ gia đình nghèo khó, bắt đầu tham gia cuộc thi sắc đẹp từ năm 10 tuổi để có tiền đi học và đưa gia đình thoát nghèo. Cô nhấn mạnh việc đứng trên sân khấu Miss Universe chứng minh rằng bản thân đã vượt qua mọi hoàn cảnh nhờ sự chăm chỉ, kiên trì và chiến đấu vì những gì mình muốn.

Đại diện Venezuela nhận câu hỏi về cách sử dụng nền tảng Miss Universe để thúc đẩy sự đồng cảm và hiểu biết giữa các nền văn hóa khác nhau trong thế giới đầy sự khác biệt. Cô cho biết may mắn được sống ở nhiều châu lục nên có cái nhìn rộng về các nền văn hóa, hiểu cách thể hiện đồng cảm và phá vỡ rào cản ngôn ngữ, đồng thời khẳng định nền tảng Miss Universe giúp tiếp cận mọi ngóc ngách thế giới và dạy rằng phụ nữ với tiếng nói và vai trò hình mẫu chính là tương lai, ảnh hưởng đến trẻ em, người cao tuổi và mọi người xung quanh.

Hoa hậu Mexico được hỏi về thách thức của người phụ nữ trong năm 2025 và cách sử dụng danh hiệu Miss Universe để tạo không gian an toàn cho phụ nữ toàn cầu. Cô trả lời rằng với tư cách một người phụ nữ và Miss Universe, cô sẽ dành tiếng nói và sức mạnh để phục vụ người khác vì phụ nữ ngày nay phải lên tiếng, tạo ra thay đổi và những người dũng cảm đứng lên chính là những người tạo nên lịch sử.

Cuối cùng, đại diện Bờ Biển Ngà nhận câu hỏi về kỹ năng cảm xúc nào nên được dạy cho trẻ em ở trường học khi giáo dục hiện nay chỉ tập trung vào kiến thức. Với nền tảng về giáo dục, cô cho rằng điều quan trọng là dạy các cô gái trẻ yêu thương bản thân thông qua khẩu hiệu "Khẳng định bản sắc của bạn", bởi khi có tự tin và yêu thương bản thân, họ có thể bước vào thế giới và tỏa sáng, khuyến khích mọi người trẻ yêu thương bản thân trước tiên rồi mới trở thành người họ muốn.

Top 5 của Miss Universe 2025.

Kết thúc vòng hỏi đáp với ban giám khảo, top 5 bước vào vòng thi ứng xử với câu hỏi chung: "Nếu bạn chiến thắng danh hiệu Miss Universe, bạn sẽ sử dụng nền tảng này như thế nào để trao quyền cho các cô gái trẻ?"

Hoa hậu Thái Lan lời rằng mọi người đều có thể vượt qua khó khăn và thất bại để đứng dậy, điều quan trọng không phải là thất bại thế nào mà là cách vươn lên. Cô khuyến khích mọi người trở thành người anh hùng của chính mình, thắp sáng ngọn đèn bên trong và lan tỏa ánh sáng đến người khác. Khi cùng nhau nâng đỡ lẫn nhau, thế giới sẽ tốt đẹp hơn.

Hoa hậu Philippines trả lời rằng cô làm việc với một tổ chức mà ở đó những người trẻ nhận ra rằng hoàn cảnh sống không định nghĩa con đường phía trước của họ. Cô muốn tiếp tục hợp tác với tổ chức trên một nền tảng lớn hơn như Miss Universe để đảm bảo rằng những người đến từ gia đình thu nhập thấp được trao những cơ hội như mọi người khác.

Hoa hậu Venezuela tin rằng giáo dục và giao tiếp đi đôi với nhau để tạo ảnh hưởng tích cực đến các cô gái, trẻ em và mọi người. Với những trải nghiệm trong cuộc đời, cô đã có mặt tại Miss Universe và trở thành con người mà cô mong muốn. Đó là đại diện của người phụ nữ kiên định với niềm tin và cô đã đạt được mục tiêu.

Hoa hậu Mexico khẳng định với tư cách Miss Universe, cô sẽ nói với họ: "Hãy tin vào sức mạnh của sự chân thực của bạn. Hãy tin vào bản thân, ước mơ của bạn là quan trọng, trái tim bạn cũng vậy. Và đừng bao giờ để ai khiến bạn nghi ngờ về giá trị của mình, bởi vì bạn đáng giá tất cả. Bạn mạnh mẽ và tiếng nói của bạn cần được lắng nghe".

Hoa hậu Bờ Biển Ngà chia sẻ với tư cách đại sứ và Miss Universe, cô muốn trở thành gương mặt đại diện cho thế hệ mới kết hợp văn hóa, kết hợp giữa hiện đại và truyền thống. Cô muốn gương mặt của kỷ nguyên mới với những người phụ nữ dũng cảm, là những nhà lãnh đạo. Nếu là Miss Universe, cô muốn trở thành hình mẫu cho các cô gái trẻ và để họ biết cũng có thể làm được, tỏa sáng và tự tin khẳng định bản sắc.

Sau màn catwalk cuối cùng của đương kim Miss Universe 2024 Victoria Kjær Theilvig, MC Steve Byrne công bố kết quả Miss Universe 2025. Tân hoa hậu đến từ Mexico - Fátima Bosch - được công bố trong tiếng reo hò của khán giả. Cô bật khóc và được hoa hậu đương nhiệm Victoria Kjær Theilvig trao vương miện.

Ảnh: MU, video: FPT Play