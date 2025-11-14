Chiều 14/11, phần thi Áo tắm của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) lần thứ 74 đã diễn ra sôi động tại Pattaya, Thái Lan. Đây là một trong những phần thi được mong chờ nhất trong lịch trình, nơi hơn 100 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới khoe vẻ quyến rũ, sự tự tin trên sàn catwalk bên bờ biển.

Hương Giang trình diễn áo tắm:

Dưới ánh nắng Pattaya, phần thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể mà còn nhấn mạnh sự đa dạng văn hóa qua thiết kế áo tắm độc đáo, từ họa tiết dân tộc đến màu sắc nổi bật thu hút hàng triệu lượt xem trực tuyến.

Phần thi đã chứng kiến những màn trình diễn bùng nổ từ các đại diện hàng đầu, khẳng định vị thế của những quốc gia mạnh như Philippines, Thái Lan, Colombia và Venezuela - những nước luôn dẫn đầu trong lịch sử Miss Universe nhờ sự đầu tư mạnh cho thí sinh.

Đại diện Việt Nam, Nguyễn Hương Giang - người đẹp sinh năm 1991 với chiều cao 1,7m bước đi uyển chuyển, tự tin dù hình thể nhỏ nhắn. Biểu cảm của cô tuy chưa hoàn toàn thoải mái nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng fan Việt.

Là chủ nhà, đại diện Thái Lan khoe đường cong hoàn hảo và bước catwalk chuyên nghiệp đầy năng lượng. Bên cạnh đó, đại diện Philippines diễn tự tin chứng mình cô là ứng cử viên sáng giá nhờ kinh nghiệm chinh chiến.

Đại diện Colombia bước đi mạnh mẽ, tôn lên làn da nâu khỏe khoắn, nhận được tràng pháo tay vang dội. Hoa hậu Côte d'Ivoire tự tin vượt trội và người đẹp Costa Rica mang đến sự sắc sảo, tươi mới.

Sự kiện không chỉ là cuộc thi hình thể mà còn là sân chơi tôn vinh sự tự tin và sức khỏe của hơn 100 thí sinh khi trình diễn dưới nhạc nền sôi động, biến không gian thành sàn diễn thời trang thực thụ.

Bán kết và chung kết Miss Universe 2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày 19 và 21/11.

Ảnh, video: MU