Hoa hậu Indonesia ngộ độc, 5 người đẹp rút lui

Một trong những sự cố đáng lo ngại nhất là vụ ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến nhiều thí sinh, nổi bật là hoa hậu Indonesia Sanly Liu. Sanly đã phải nhập viện khẩn cấp sau bữa tối do triệu chứng nôn mửa và đau bụng dữ dội. Vụ việc không chỉ khiến cô bỏ lỡ tiệc tối mà còn có ít nhất 5-7 đại diện khác, buộc ban tổ chức kiểm tra an toàn.

Hoa hậu Indonesia Sanly Liu.

Sanly nhanh chóng chia sẻ trên Instagram cá nhân rằng cô sẽ "trở lại mạnh mẽ hơn" nhưng sự cố này đã thổi bùng lo ngại về khâu hậu cần, đặc biệt khi lịch trình dày đặc có thể đẩy các thí sinh vào tình trạng kiệt sức.

Miss Universe 2025 chứng kiến các trường hợp rút lui bất ngờ những ngày qua. Hoa hậu Iceland Helena O'Connor rút lui vì lý do sức khỏe, theo sau là hoa hậu Đức Diana Fast (lý do gia đình), hoa hậu Persia Sahar Biniaz (lý do visa), hoa hậu Niger Zoul Kadi (lý do gia đình) và Hoa hậu Panama Itari Mora (lý do chấn thương).

Hương Giang chỉ ngủ 2 tiếng mỗi ngày

Ngày 13/11, đại diện Việt Nam Hương Giang cho biết sẽ chụp hình với quản lý của khách sạn lúc 9h sáng, sau đó tổng duyệt cả ngày cho đêm diễn áo tắm. Cô mời các fan đang ở Thái Lan hay Pattaya đến chơi.

Lịch trình dày đặc khiến cô và các thí sinh đều khá mệt mỏi. Người đẹp tiết lộ mặc dù được gọi là ăn tối nhưng chưa có ngày nào về sớm hơn 11h đêm. Bữa tối thường kết thúc lúc 10h, thêm 40 phút di chuyển từ nhà hàng về khách sạn nên xong xuôi cũng phải 12h khuya.

Hương Giang cho biết có ngày chỉ ngủ 2 tiếng, có ngày 3-4 tiếng. Tuy nhiên, cô không thấy quá mệt vì đã từng thi quốc tế 7 năm trước. Lần này, Hương Giang phải bay giữa các địa điểm nên mệt hơn, còn trước chỉ di chuyển giữa Pattaya và Bangkok.

Hương Giang giải thích Miss Universe là sự kiện lớn với nhiều hoạt động và địa điểm tài trợ dịch vụ tốt. Phuket và Pattaya có nhiều điểm du lịch hấp dẫn nên ban tổ chức cố gắng để thí sinh trải nghiệm nhiều nhất có thể. Cô cũng hào hứng vì được đến những nơi chưa từng đi và đãi ngộ đặc biệt.

