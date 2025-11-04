Giải S-tour Pickleball Vietnam 2025 - Cup Kaitashi, trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 vừa khởi động, với tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỷ đồng.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 Ngọc Quỳnh là Đại sứ hình ảnh của S-tour Pickleball Vietnam 2025, đại diện cho thông điệp "Vẻ đẹp lan tỏa - Kết nối đam mê".

"Ban đầu tôi chơi vì tò mò, nhưng càng chơi càng mê. Pickleball là môn thể thao dễ tiếp cận, có thể chơi cùng bạn bè, giúp tôi thư giãn và giữ dáng", Hoa hậu Ngọc Quỳnh cho biết.

Hoa hậu Ngọc Quỳnh tại họp báo công bố giải đấu. Ảnh: BTC

Cùng với Ngọc Quỳnh, nhiều gương mặt nổi tiếng như hoa hậu Jennifer Phạm, á hậu Tú Anh, NSƯT Việt Anh, ca sĩ Minh Quân, diễn viên B Trần... cũng sẽ góp mặt tại giải đấu.

Giải S-tour Pickleball Vietnam 2025 - Cup Kaitashi diễn ra tại NTĐ Cầu Giấy (Hà Nội) và được chia thành ba bảng đấu: Bảng Doanh nhân - dành cho chủ doanh nghiệp, nhà lãnh đạo đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; Bảng Nghệ sĩ, KOLs - dành cho các gương mặt hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, truyền thông, giải trí; Bảng Open - mở rộng cho người yêu pickleball và vận động viên phong trào trên toàn quốc. Dự kiến giải quy tụ 300 VĐV tranh tài.