Hành quân tới sân Thống Nhất của CA TP.HCM tại vòng 9 LPBank V-League, những tưởng Hải Phòng có một trận đấu khó khăn khi gặp đối thủ mạnh. Thế nhưng, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm có màn lội ngược dòng ấn tượng với chiến thắng 2-1. Đây là trận thắng thứ 3 liên tiếp của đội chủ sân Lạch Tray.

Sau 9 vòng đấu, Hải Phòng tạm đứng ở vị trí thứ 4 trên BXH, kém đội dẫn đầu là Ninh Bình 4 điểm. Đây là vị trí mà nhiều "ông lớn" như Hà Nội FC, Thép Xanh Nam Định hay chính CA TP.HCM phải thèm muốn.

Hải Phòng có trận thắng thứ 3 liên tiếp ở V-League.

Chỉ là một đội bóng được đánh giá có chất lượng trung bình ở V-League, nhưng Hải Phòng lại thi đấu sòng phẳng với bất cứ đối thủ nào. Họ có 5 trận thắng, 2 hòa và 2 thua, ghi 18 bàn thắng (chỉ kém Ninh Bình 2 bàn).

Những thống kê trên tưởng như chỉ có với một đội bóng được đầu tư mạnh về lực lượng, nhưng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã chứng minh tiền không phải là tất cả, và bóng đá cần có nhiều yếu tố để tạo nên thành công.

Một trong những điểm mạnh của Hải Phòng là họ tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà. Từ đầu mùa, đội bóng đất Cảng đá 5 trận tại V-League trên sân Lạch Tray, giành 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Thành tích của họ ngang bằng với CAHN, và hơn các đối thủ còn lại. Chưa hết, khi thi đấu ở "chảo lửa" Lạch Tray, Hải Phòng ghi 12 bàn thắng, đứng đầu V-League.

HLV Chu Đình Nghiêm rất giỏi "liệu cơm gắp mắm".

Nhiều mùa giải qua, Hải Phòng gần như không có ngôi sao nào, cả nội và ngoại binh. Tuy nhiên, sức mạnh của họ là ở lối chơi tập thể, đá "biết mình, biết ta". Trong bối cảnh các đội bóng lớn ở V-League ngày càng chi nhiều tiền để mua sắm cầu thủ, thay HLV ngoại, thì Hải Phòng lại đề cao tinh thần chiến đấu, sự đoàn kết, tận hiến của một tập thể.

Đặc biệt, dẫn dắt Hải Phòng là một nhà cầm quân đầy bản lĩnh, hiểu rõ mọi đối thủ và biết cách giúp đội bóng của mình phát huy được hết sức mạnh. HLV Chu Đình Nghiêm chưa bao giờ được "bơm tiền" để mang về những bản hợp đồng ông thích nhất, nhưng ông vẫn có thể giúp Hải Phòng trở thành một đối thủ khó chơi ở V-League, bằng chính những cầu thủ có chất lượng vừa phải, thậm chí là "hàng thải" của các đội khác.