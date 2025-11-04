Tuyển Việt Nam chưa hoàn hảo

Dưới thời HLV Kim Sang Sik, “Những chiến binh sao vàng” chỉ thật sự chơi hay nhất khi có sự góp mặt của Xuân Son. Cầu thủ nhập tịch thuộc biên chế CLB Nam Định được xem là “chìa khóa vàng” trong sơ đồ chiến thuật mà chiến lược gia người Hàn Quốc xây dựng cho tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, khi Xuân Son chấn thương và phải nghỉ dài hạn, tuyển Việt Nam lập tức rơi vào tình trạng thiếu ổn định, cũng như chơi tương đối mờ nhạt giống 2 trận đấu gần nhất gặp Nepal.

Không Xuân Son, tuyển Việt Nam rất mờ nhạt

Vấn đề của tuyển Việt Nam không chỉ nằm ở việc nhiều trụ cột dường như đã thoả mãn với các danh hiệu, vinh quang… mà còn ở lối chơi thiếu biến hóa và hiệu quả trên cả ba tuyến. Hàng thủ vẫn còn những pha xử lý thiếu an toàn, tuyến giữa vận hành chưa nhịp nhàng, trong khi hàng công thường xuyên bỏ lỡ cơ hội ngon ngăn.

Dù vẫn duy trì được kết quả khả quan, song rõ ràng các chiến thắng ấy chưa đủ để làm hài lòng người hâm mộ. Giới chuyên môn lẫn khán giả đều đang chờ đợi HLV Kim Sang Sik mang lại một “phiên bản” Việt Nam mới – mạnh mẽ, gắn kết và thuyết phục hơn.

Khi nào sẽ có phiên bản khác?

Đợt tập trung tới đây để chuẩn bị cho trận gặp Lào ở vòng loại Asian Cup 2027 được xem là cơ hội để HLV Kim Sang Sik thử nghiệm lại bộ khung. Sự trở lại của Xuân Son cùng sự góp mặt của Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) – người được xem là “đối tác ăn ý” của Xuân Son ở tuyến giữa có thể giúp tuyển Việt Nam khởi sắc hơn. Bộ đôi này hứa hẹn đem lại sinh khí mới cho hàng công, nơi đã thiếu ý tưởng trong suốt thời gian qua.

HLV Kim Sang Sik sắp có những sự trợ lực lớn từ các cầu thủ nhập tịch để tạo ra cho tuyển Việt Nam phiên bản hoàn hảo

Tuy nhiên, để có một tuyển Việt Nam hoàn hảo thật sự, người hâm mộ có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa khi những Gustavo, Janclesio, Geovane hay Patrick Lê Giang hoặc các cầu thủ Việt kiều hoàn tất thủ tục nhập tịch.

Dự kiến đợt tập trung cho trận tái đấu gặp Malaysia vào tháng 3/2026, nhóm các cầu thủ nói trên có thể đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam như mong muốn của HLV Kim Sang Sik.

Khi đó, sức mạnh của tuyển Việt Nam được bổ sung toàn diện ở 3 tuyến. Ngoài chuyên môn, sự xuất hiện của nhóm cầu thủ mới nói trên có thể giúp “những người cũ” tìm lại chính mình, động lực, tính cạnh tranh… sau nhiều năm luôn đảm bảo vị trí.