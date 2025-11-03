“FAM đã nhận được quyết định từ LĐBĐ thế giới (FIFA), với đơn kháng cáo của chúng tôi đã bị bác bỏ”, quyền Chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi xác nhận, thông qua trang chủ của Liên đoàn.

Ông Datuk Yusoff Mahadi cho biết thêm: “FAM sẽ gửi đơn lên FIFA để có được đầy đủ thông tin chi tiết và lý do (bằng văn bản) cho quyết định bác đơn, trước khi chúng tôi thực hiện bước tiếp theo: nộp đơn kháng cáo lên CAS – Tòa án trọng tài thể thao quốc tế”.

FAM tuyên bố sẽ kháng cáo lên CAS sau khi FIFA giữ nguyên án phạt vụ bóng đá Malaysia bê bối làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch. Ảnh: Bernama

Cũng theo quyền Chủ tịch Datuk Yusoff Mahadi: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi phải đối mặt với tình huống như thế này. Các luật sư và cả các quản lý của chúng tôi đều bị sốc trước phán quyết của FIFA.

Tuy nhiên, FAM sẽ kiên quyết bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ và lợi ích của bóng đá Malaysia ở cấp độ quốc tế”.

FAM sẽ có 10 ngày để yêu cầu FIFA đưa ra phán quyết chi tiết bằng văn bản và thêm 21 ngày để nộp đơn kháng cáo lên CAS, nơi sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng của vụ bê bối Malaysia làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch.

Theo phán quyết cuối cùng của FIFA, sau khi nhận đơn kháng cáo từ FAM: giữ nguyên án phạt đưa ra hồi tháng 9 với bóng đá Malaysia do gian lận hồ sơ giấy tờ: phạt FAM 11,5 tỷ đồng, 7 cầu thủ liên quan gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel – mỗi người bị phạt khoảng 66 triệu đồng và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.