Hoa hậu châu Á 1991 La Lâm vừa chia sẻ hình ảnh cậu con trai cả tốt nghiệp thạc sĩ. Với cô, đây là thành quả đáng tự hào của các mẹ con sau quãng thời gian dài khó khăn.

Cựu hoa hậu, diễn viên La Lâm mừng con trai cả tốt nghiệp thạc sĩ.

Nhiều năm qua, người đẹp là mẹ đơn thân, 1 mình gồng gánh nuôi 3 con ăn học thành tài.

Năm 1996, La Lâm kết hôn với doanh nhân Lưu Minh Khôn - 1 đại gia lĩnh vực nhà hàng ở Hong Kong. Vợ chồng cô có 3 người con trai. Những tưởng hoa hậu được gả vào hào môn có cuộc sống sung túc nhưng cô sớm vỡ mộng.

Năm 2013, bạn đời nộp đơn ly hôn khiến La Lâm rơi cảnh lao đao về cả tâm lý lẫn kinh tế. Trong nhiều năm, La Lâm phải làm mẹ đơn thân, 1 mình cày kiếm tiền lo cho các con. Trong khi đó, chồng cũ dù giàu có nhưng không chu cấp 1 đồng, ngó lơ trách nhiệm làm cha.

La Lâm và chồng cũ - doanh nhân Lưu Minh Khôn.

Trong một bài phỏng vấn, hoa hậu tiết lộ cô bị chồng bạo hành suốt thời gian chung sống. Đỉnh điểm, người đàn ông này còn ngoại tình, đồng thời nộp đơn ly hôn.

La Lâm từng đấu tranh đòi quyền lợi cho mình. Tuy nhiên, cô bất lực chịu thua vì không có tài chính lo phí kiện tụng và tiền thuê luật sư.

"Họ đã có hết kế hoạch trong khi tôi hoàn toàn mù mờ. Luật sư thậm chí còn khuyên tôi nên từ bỏ vì bên gia đình chồng cũ có tiền và thời gian, còn tôi không có tiền, phải làm việc nuôi con", cô kể lại.

Cuộc sống làm mẹ đơn thân vất vả nhiều mặt. La Lâm từng gặp cảnh bế tắc vì không đủ tiền nuôi con. Cô tiết lộ do sức khỏe không tốt, ít công việc, thu nhập ngày càng giảm.

La Lâm bên 3 cậu con trai nay đã trưởng thành.

Sau thời gian lận đận, La Lâm tự gượng dậy, nỗ lực tìm thêm nhiều dự án phim, sự kiện từ Trung Quốc. Cựu hoa hậu quan niệm không từ chối việc, miễn tiền kiếm trong sạch, cô không ngại nhận lời.

Niềm an ủi duy nhất của La Lâm là cả 3 con đều ngoan ngoãn, học giỏi. Trong khi con lớn là thạc sĩ, con trai thứ 2 là nhà tâm lý học hiện đã kết hôn và định cư tại Mỹ. Con trai út của cô, Jonathan, học kinh doanh tại Đại học Baptist Hong Kong.

Chạm ngưỡng 60 tuổi, La Lâm được khen trẻ đẹp, tinh thần rạng rỡ cùng vóc dáng mảnh mai. Hoa hậu nói sau những thăng trầm, đây là giai đoạn được hưởng "quả ngọt". Cô tận hưởng cuộc sống, biết yêu thương bản thân và bỏ qua những phiền muộn.

La Lâm tươi trẻ, lạc quan ở tuổi 60.

Hiện La Lâm tích cực hoạt động nghệ thuật nhưng không còn áp lực kinh tế. Mỗi tháng, các con cô đều góp tiền gửi mẹ chi tiêu, mua sắm.

La Lâm sinh năm 1965, bước chân vào showbiz nhờ tham gia cuộc thi sắc đẹp. Sau danh hiệu Hoa hậu châu Á 1991, cô rẽ hướng đóng phim.

Cô được mệnh danh là 'Nữ hoàng gợi cảm', liên tiếp dẫn đầu các cuộc bình chọn của nhiều tạp chí sắc đẹp. Một số tác phẩm của cô như: Nghĩa nặng tình thâm, Thiên địa vô tình, Cuộc tình vạn dặm, Thâm cung kế... Gần đây nhất, cô đóng Nghịch thiên kỳ án.

Diễn viên La Lâm (áo tím) trong "Thâm cung kế"

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu