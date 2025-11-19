Ngày 19/11, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thúc Thùy Tiên (hoa hậu), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và các đồng phạm về tội “Lừa dối khách hàng” liên quan sản phẩm kẹo Kera.

Kết thúc phần thủ tục, bước vào phần xét hỏi, bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - Công ty Chị Em Rọt) thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai bản thân có kỹ năng trong lĩnh vực kinh doanh nhưng thiếu kiến thức về an toàn thực phẩm.

Về việc tăng tỷ lệ cổ phần từ 25% lên 30% của bị cáo Thùy Tiên, Lê Tuấn Linh khai sau phiên livestream đầu tiên, thấy sản phẩm được khách hàng đón nhận, ưa chuộng nên đã tăng tỷ lệ cổ phần của Thùy Tiên. Tuy nhiên, người đề xuất việc tăng là ai thì bị cáo không nhớ.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Ảnh: Nguyễn Huế

Bị cáo Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt) thừa nhận mình là người lên ý tưởng sản xuất kẹo Kera và được các cổ đông khen ý tưởng hay. Cũng theo bị cáo, sau khi thống nhất, bị cáo đã liên hệ ông Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Asia Life, để ông Phong nghiên cứu, sản xuất sản phẩm kẹo rau xanh.

Về việc đăng ký sản phẩm, bị cáo Công khai đã để phía ông Phong tự đi đăng ký vì bị cáo không nắm rõ quy trình.

Trước lời khai này, chủ tọa nhắc nhở: “Các cổ đông tin tưởng bị cáo có kiến thức trong việc kinh doanh thực phẩm nhưng bị cáo lại thiếu trách nhiệm, gây ảnh hưởng tới khách hàng”.

Lê Thành Công khai thêm, số tiền thu lợi được từ việc bán kẹo Kera, các bị cáo chưa chia nhau vì công ty mới hoạt động, còn nhiều kế hoạch nên để tiền phục vụ các mục tiêu khác.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Nguyễn Huế

Thùy Tiên, Hằng Du Mục hối hận vì đánh mất tất cả

Cũng thừa nhận hành vi phạm tội, bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Chủ tịch HĐQT Công ty Chị Em Rọt) khai quay video đăng lên trang cá nhân và livestream bán hàng. Kịch bản do nhóm marketing xây dựng và quay tại Đắk Lắk và Lâm Đồng.

“Quá trình quay video, bị cáo đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra thông tin trong kịch bản mà Công ty Asia Life cung cấp”, Hằng Du Mục trình bày.

Những thông tin về bột rau, củ, quả như: cải bó xôi, rau má, chùm ngây, diếp cá, cần tây, chuối xanh, cà rốt, bí ngô, khoai lang tím, táo xanh… được giới thiệu là có trong kẹo Kera, bị cáo Hằng khai do Công ty Asia Life cung cấp.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng. Ảnh: Nguyễn Huế

Bị cáo Hằng khai quá trình livestream bán hàng trên TikTok, bị cáo nhận được hoa hồng 178 triệu đồng.

Về lý do là cổ đông nhưng vẫn nhận hoa hồng, Hằng khai do khi livestream bị cáo gắn tiếp thị liên kết nên phát sinh hoa hồng.

Hằng Du Mục thừa nhận sau khi xem kết luận giám định kẹo Kera, bị cáo nhận thấy mình không làm tròn trách nhiệm, không thành lập đội ngũ kiểm tra chất lượng sản phẩm và rất hối hận.

“Nếu bị cáo biết chất lượng kẹo Kera không đảm bảo thì sẽ không làm, bởi bị cáo đã mất rất nhiều năm để tạo lập uy tín, không thể đánh đổi. Bị cáo thiếu trách nhiệm, đã phó mặc cho các thành viên và công ty khác. Đây là bài học rất lớn cho bị cáo”, Hằng Du Mục nói.

Thừa nhận hành vi phạm tội, bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) khai khi được mời làm cổ đông Công ty Chị Em Rọt, bị cáo chỉ bàn về phần trăm hoa hồng chứ chưa góp vốn. Về việc tăng cổ phần lên 30%, bị cáo thừa nhận mình là người đề xuất vì muốn tham gia điều hành trực tiếp công ty.

Thùy Tiên khai thời điểm làm đại diện nhãn hàng Kera, công ty quản lý là Công ty Cổ phần quảng cáo thương mại Sen Vàng (Công ty Sen Vàng). Theo hợp đồng, công ty quản lý được hưởng 30% lợi nhuận từ việc quảng cáo, sử dụng hình ảnh của bị cáo.

Trước câu hỏi về việc ai tư vấn để bị cáo loại bỏ trách nhiệm khi ký hợp đồng “khống” với Công ty Sen Vàng, Thùy Tiên không trả lời thẳng, chỉ nói: “Bị cáo rối trí nên khi nghe tư vấn bị cáo mới làm vậy”.

Khi chủ tọa hỏi nếu biết sản phẩm kẹo Kera không đảm bảo chất lượng thì bị cáo có tham gia bán, quảng cáo hay không, Thùy Tiên trả lời: “Nếu bị cáo biết sẽ không bao giờ làm, bị cáo đã rất khó khăn để gây dựng sự nghiệp. Khi nhận kết quả giám định, bị cáo rất bất ngờ và hối hận. Đây là bài học lớn của bị cáo”.

Bị cáo Phạm Quang Linh. Ảnh: Nguyễn Huế

Cũng thừa nhận hành vi phạm tội, bị cáo Phạm Quang Linh (thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt) trình bày đã cho Trần Chí Tâm (trợ lý) tham dự các cuộc họp với cổ đông để nắm bắt rồi báo lại. Ngoài ra, bị cáo cho bà Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái) tham gia livestream bán hàng cho công ty.

Về hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera, Quang Linh khai không hiểu rõ, chỉ nghe mọi người truyền đạt. Sau khi có kết quả giám định, bị cáo mới biết.