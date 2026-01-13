Câu chuyện của Kamila Rodrigues Cardoso đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận quốc tế và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Từng theo đuổi sự nghiệp người mẫu, đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi sắc đẹp, Kamila bất ngờ rẽ hướng khi quyết định bước vào con đường tu hành từ năm 18 tuổi.

Nhan sắc xinh đẹp của Kamila Rodrigues Cardoso.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình The Noite, Kamila cho biết biến cố lớn nhất khiến cô thay đổi cuộc đời là sự ra đi của cha khi cô mới 9 tuổi.

Sinh ra tại bang Minas Gerais, Kamila từng ghi dấu ấn với danh hiệu Miss Continente Teen Sol Nascente, qua đó mở ra cơ hội tiến xa hơn tới Miss Brazil và giấc mơ Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ). Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp rộng mở, cô bắt đầu tìm đến nhà thờ và cầu nguyện nhiều hơn.

Kamila trong thời điểm đăng quang Miss Continente Teen Sol Nascente.

Kamila kể rằng trong một buổi lễ, hình ảnh một nữ tu đi ngang qua với phong thái điềm tĩnh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cô. Từ đó, Kamila tìm hiểu về đời sống tu hành, ngưỡng mộ trang phục và lối sống của các nữ tu rồi dần hình dung bản thân trên con đường này.

Sau quyết định vào tu viện, cô đổi tên thành Eva và hiện là thành viên của Congregation of Santa Dei Genitrix - một tổ chức tôn giáo độc lập với Giáo hội Công giáo La Mã tại Brazil. Ở tuổi 21, dù đã rời xa ánh đèn sân khấu, Kamila vẫn nhận được nhiều sự quan tâm nhờ ngoại hình nổi bật.

Một đoạn video ghi lại cảnh cô bán vật phẩm tôn giáo từng gây “sốt” trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, nhiều người đặt câu hỏi về việc Kamila trang điểm nhẹ, sơn móng tay và sử dụng điện thoại. Trước những tranh cãi này, cô cho biết giáo hội của mình cho phép nữ tu trang điểm và sơn móng tay.

Hiện tại, Kamila sống kín tiếng, chủ yếu sử dụng mạng xã hội để chia sẻ các hoạt động tâm linh và công việc cộng đồng. Cô dành phần lớn thời gian cho hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là hỗ trợ người dân tại Sol Nascente - một trong những khu ổ chuột lớn nhất thế giới. Tại đây, Kamila thấy sống có ích hơn, gắn bó hơn với mọi người và quan trọng nhất là tìm thấy sự bình an trong tâm hồn.

Kamila trong buổi phỏng vấn với chương trình The Noite:

Nguồn: Pamfleti