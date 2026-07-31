Tối 31/7, trong phần đồng diễn mô tô cùng dàn thí sinh tại chung kết Miss Grand Vietnam 2026, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi bất ngờ gặp sự cố ngã xe ngay trên sân khấu.

Yến Nhi và sự cố trong đêm chung kết.

Hình ảnh ghi lại cho thấy Yến Nhi xuất hiện trong trang phục phong cách đua xe, phối họa tiết caro đỏ - bạc cùng mũ bảo hiểm, cầm lái mô tô hòa cùng hiệu ứng khói lửa hoành tráng của sân khấu. Tuy nhiên chỉ ít phút sau, chiếc xe của cô bất ngờ trượt ngã trên sàn diễn trước sự chứng kiến của khán giả.

Hiện chưa rõ cụ thể mức độ ảnh hưởng của sự cố đến Yến Nhi. Dù vậy, người đẹp vẫn nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục hòa cùng các thí sinh trong phần trình diễn nhảy múa sôi động ngay sau đó, dù chương trình đã phải tạm dừng trong ít phút.

Đây là năm cuối cùng Yến Nhi đảm nhận vai trò đương kim hoa hậu trước khi trao vương miện Miss Grand Vietnam cho người kế nhiệm ngay trong đêm 31/7.

Ảnh: BTC

Video: Tư liệu