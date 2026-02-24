XEM CLIP:

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 15h30 ngày 24/2, ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội tại cửa hàng nội thất nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp. Người dân xung quanh đã cố gắng tiếp cận dập lửa nhưng bất thành.

Đám cháy với khói đen bốc cao khiến khu vực trở nên hỗn loạn, giao thông qua đây bị ùn tắc nghiêm trọng.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: NH

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng lực lượng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Cảnh sát PCCC và CNCH khống chế đám cháy. Ảnh: MH

Sau khoảng 30 phút lực lượng chức năng nỗ lực cứu hỏa, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện trường vụ cháy đang được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Theo báo cáo ban đầu từ Công an phường Phước Long, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm 75/150m2 cửa hàng nội thất bị ảnh hưởng. Cảnh sát kịp khống chế đám cháy, ngăn không cho cháy lan sang khu vực xung quanh và nhà dân liền kề.

Trong khi đó, Tổng công ty điện lực TPHCM cho biết đám cháy đã lan sang hệ thống lưới điện gây mất điện cho khu vực, khiến hơn 2.800 khách hàng bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, vào ngày 4/2, tiệm bánh ngọt nằm sát cửa hàng nội thất này cũng gặp hỏa hoạn, bị thiệt hại đáng kể về tài sản.